Ребенок жительницы Кукморского района пострадал от "дурного глаза" соседки

14.01.2017 10:00 | Из ваших писем Печать

Ребенок жительницы Кукморского района пострадал от "дурного глаза" соседки

Прочитав заметку в газете от 16 декабря под названием «Таинственная сила взгляда», решила поделиться своими воспоминаниями. Этот случай произошел в августе 1978 года. Оставив двух дочерей у матери, я отправилась к себе домой. Младшая 9-месячная Ания спала в люльке. Прошло минут десять, как прибежала мама, вся бледная. «Ания ведь скончалась», - с дрожащим голосом сказала она. Не помня себя от страха, я побежала к дочери.

Случилось все так: как только я ушла, зашла соседская бабушка. Посмотрела на мою Анию и сказала: «Какой же красивый ребенок», затем ушла. Когда мама взглянула на ребенка, ее тело было фиолетового цвета.

Впопыхах я прибежала в дом матери, Ания дышала. Быстро ее подняла и побежала в медпункт. Фельдшер Гульсира осмотрела ее и велела ехать в Кукмор.

Укутав ребенка, отправились в дорогу. В то время машин было не так много, как сейчас. Гульсира решила остановить одну из машин, которые возили зерно. Я, рыдая, осталась ждать у дома Миннафы апы. Вдруг Миннафа апа вышла и спросила: «Что ты тут делаешь?». Когда я ей все рассказала, она попросила показать лицо ребенка. Посмотрев, сказала, что ее сглазили и начала читать молитву. Спустя немного времени дочка побелела. В это время подбежала Гульсира, которая уже остановила КамАЗ. Хоть и ребенок уже чувствовал себя хорошо, все же мы отвезли ее в больницу. Не обнаружив никакой болезни, через три дня нас выписали. Слава Богу, моя дочь жива и здорова, сейчас ей 38 лет. Я счастливая мать пятерых детей. Одно жалко: не спросила я у Миннафы апы, какую же молитву она тогда прочитала.


Тамзида ГАЛЛЯМОВА, деревня Верхний Искубаш


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