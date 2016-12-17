Вниманию пенсионеров Кукморского района!

14.01.2017 09:00 | новости

В соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 №542 «Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан», от 21.09.2016 №664 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2017 год» размер ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, среднемесячный доход которых превышает 20000 рублей, в 2017 году составит 180 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на проезд назначается на 6 месяцев. Ее размер будет определяться автоматически исходя из сведений о ваших доходах, имеющихся у органов социальной защиты.