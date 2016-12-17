В селе Починок Сутер для детей организовали игры на улице (фото)

В Республике

ПФР по РТ: В «Электронной карте жителя Татарстана» нужна цифровая подпись

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

16:00 13.01.2017 Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

В Татарстане в 2016 году выполнен план по прививкам против столбняка и кори

В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

15:44 13.01.2017 В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

Роспотребнадзор РТ: В Казани, несмотря на запрет, продавали «фанфурики»

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

15:35 13.01.2017 Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

Экс-солистка «Лицея» найдена мертвой в собственной квартире

О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

15:10 13.01.2017 О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

Роспотребнадзор РТ и ученые рассказали о вреде метанола в «незамерзайках»

После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

14:50 13.01.2017 После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

Мухаметшин: «Журналисты не умалчивают и не искажают информацию о Татфондбанке»

По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

14:45 13.01.2017 По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

Прокурор Татарстана поздравил СМИ с Днем российской печати

День российской печати отмечается 13 января.

14:44 13.01.2017 День российской печати отмечается 13 января.

В Татарстане может появиться центр разработок «Тинькофф»

Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.

14:35 13.01.2017 Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.

Форвард Эменике согласился перейти в казанский «Рубин»

Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.

14:25 13.01.2017 Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.

Появились подробности смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе, в котором разбилась семья

Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.

14:10 13.01.2017 Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.

Фарид Мухаметшин о налогах: «70 процентов отдаем в федеральный центр – стимула нет»

Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.

14:00 13.01.2017 Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.

За год число пенсионеров в Татарстане выросло почти на 11 тыс. человек

В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

13:33 13.01.2017 В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

«Викинг» впервые в истории отечественного кино вошел в топ мирового проката

За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».

13:25 13.01.2017 За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».

POZIS подвел предварительные итоги работы в 2016 году

Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.

13:17 13.01.2017 Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.

В Татарстане сотрудники МЧС проверят места для купелей на праздник Крещения Господня

В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.

13:10 13.01.2017 В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.

Названа самая опасная «незамерзайка» из числа продававшихся в Татарстане

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.

12:23 13.01.2017 Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.

В 2017 году страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции

Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.

11:02 13.01.2017 Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.

В случае санации Татфондбанка компания «Татнефть» готова конвертировать свои депозиты в акции банка

Нефтяная компания держала в ТФБ более 5 млрд рублей, которые в настоящий момент оказались «заморожены».

10:13 13.01.2017 Нефтяная компания держала в ТФБ более 5 млрд рублей, которые в настоящий момент оказались «заморожены».

В прошлом году расходы на выплату пенсий и пособий в РТ составили 173 млрд рублей

Сейчас средний размер пенсии по старости в Татарстане немного превышает 12,6 тыс. рублей в месяц.

10:09 13.01.2017 Сейчас средний размер пенсии по старости в Татарстане немного превышает 12,6 тыс. рублей в месяц.

По итогам десяти этапов «Дакара-2017» лидерами грузового зачета остаются российские «КАМАЗы»

Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.

09:45 13.01.2017 Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.

Председатель Госсовета РТ встретится с руководителями СМИ республики

На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.

08:40 13.01.2017 На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.

Фарид Мухаметшин поздравил работников массмедиа с Днем российской печати

Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.

08:14 13.01.2017 Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.

ВЭБ поддержит инвест-проекты Зеленодольска через «Фонд развития моногородов»

Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.

08:00 13.01.2017 Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.

Стала известна дата похорон доктора Лизы

Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.

07:06 13.01.2017 Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.

Франция не будет следить за «Адмиралом Кузнецовым» при его переходе в Североморск – СМИ

Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.

06:47 13.01.2017 Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.

Сирия предупредила о последствиях «вопиющей» атаки Израиля под Дамаском

13 января в окрестностях военного аэродрома Меззе произошел ряд взрывов.

06:38 13.01.2017 13 января в окрестностях военного аэродрома Меззе произошел ряд взрывов.

Выставка икон Свияжска откроется в Третьяковской галерее в 2018 году

Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.

06:22 13.01.2017 Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.

В Зеленодольске открылась рождественская выставка «Лазурь небесная»

Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.

04:24 13.01.2017 Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.

«Святочные забавы» состоятся в Казани

Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.

01:36 13.01.2017 Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.