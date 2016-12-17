В селе Починок Сутер для детей организовали игры на улице (фото)

Работники культуры совместно с библиотекарем Почсутерского сельского клуба во время зимних каникул организовали игры на улице. Ребята участвовали в спортивных эстафетах, а после насладились горячими блинчиками и чаем из трав, собранных детьми летом.
13.01.2017 17:00 | новости Печать
Работники культуры совместно с библиотекарем Почсутерского сельского клуба во время зимних каникул организовали игры на улице. Ребята участвовали в спортивных эстафетах, а после насладились горячими блинчиками и чаем из трав, собранных детьми летом.
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