Министерство образования внесло изменения в правила сдачи ЕГЭ

Согласно новым правилам, для сдачи ЕГЭ заявление нужно подать до первого февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует тестировать свои знания. Для выпускников текущего года два экзамена - русский язык и математика - являются обязательными.

Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Изменения коснулись и структуры экзаменационных работ, в частности биологии и химии.