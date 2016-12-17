Министерство образования внесло изменения в правила сдачи ЕГЭ

В России в правила сдачи единого государственного экзамена внесены изменения.
Согласно новым правилам, для сдачи ЕГЭ заявление нужно подать до первого февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует тестировать свои знания. Для выпускников текущего года два экзамена - русский язык и математика - являются обязательными.
Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.
Изменения коснулись и структуры экзаменационных работ, в частности биологии и химии.
Если педагоги оценивать изменения как положительные, то выпускники другого мнения. Одни уверены, что такой формат не позволит случайным людям в дальнейшем прийти в профессию, другие же переживают, что не справятся с заданием, пишет источник.