13.01.2017 15:00 | Из ваших писем

Наш Ныртинский сельский дом культуры работает на славу. На различных мероприятиях зал всегда полон зрителей. Сельчане перестали засиживаться дома за телевизором и интернетом, начали посещать развлекательные праздники, с нетерпением ждут каждое мероприятие. Год начинается с организации новогоднего вечера для детей, затем самодеятельные артистки села с большим концертом поздравляют мужчин с Днем Защитника Отечества, а мужчины проводят содержательный вечер на 8 Марта. Что и говорить про такие праздники, как «Сумбеля», «Навруз», «Сабантуй»! Для молодежи организуются дискотеки, игры на природе, песни у костра, для старшего поколения – беседы за чаепитием… Все проходит очень весело. Теплые, приятные воспоминания остались после празднования Дня матери и Дня инвалидов. Сельчане с удовольствием проводят свое время.