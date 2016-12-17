Наш Ныртинский сельский дом культуры работает на славу. На различных мероприятиях зал всегда полон зрителей. Сельчане перестали засиживаться дома за телевизором и интернетом, начали посещать развлекательные праздники, с нетерпением ждут каждое мероприятие. Год начинается с организации новогоднего вечера для детей, затем самодеятельные артистки села с большим концертом поздравляют мужчин с Днем Защитника Отечества, а мужчины проводят содержательный вечер на 8 Марта. Что и говорить про такие праздники, как «Сумбеля», «Навруз», «Сабантуй»! Для молодежи организуются дискотеки, игры на природе, песни у костра, для старшего поколения – беседы за чаепитием… Все проходит очень весело. Теплые, приятные воспоминания остались после празднования Дня матери и Дня инвалидов. Сельчане с удовольствием проводят свое время.
Ныртинский сельский дом культуры работает на славу
13.01.2017 15:00 | Из ваших писем Печать
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14:25 13.01.2017
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За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».
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Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
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Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
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В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.
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09:45 13.01.2017
Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.
09:45 13.01.2017
Председатель Госсовета РТ встретится с руководителями СМИ республики
На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.
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08:14 13.01.2017
Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.
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Стала известна дата похорон доктора Лизы
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Франция не будет следить за «Адмиралом Кузнецовым» при его переходе в Североморск – СМИ
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Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.
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В Москве начались гастроли театра Г.Камала.
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Предыдущий рекорд на Балтике был зафиксирован 22 декабря 2004 года, когда одна волна достигла высоты 14 метров.
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Фото: В Набережных Челнах в аварии пострадала женщина
Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
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Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
20:30 12.01.2017
В Казани открылась книжная выставка «Природа дарит вдохновение»
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20:18 12.01.2017
Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.
20:18 12.01.2017