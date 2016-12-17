Ныртинский сельский дом культуры работает на славу

13.01.2017 15:00 | Из ваших писем Печать

Ныртинский сельский дом культуры работает на славу

Наш Ныртинский сельский дом культуры работает на славу. На различных мероприятиях зал всегда полон зрителей. Сельчане перестали засиживаться дома за телевизором и интернетом, начали посещать развлекательные праздники, с нетерпением ждут каждое мероприятие. Год начинается с организации новогоднего вечера для детей, затем самодеятельные артистки села с большим концертом поздравляют мужчин с Днем Защитника Отечества, а мужчины проводят содержательный вечер на 8 Марта. Что и говорить про такие праздники, как «Сумбеля», «Навруз», «Сабантуй»! Для молодежи организуются дискотеки, игры на природе, песни у костра, для старшего поколения – беседы за чаепитием… Все проходит очень весело. Теплые, приятные воспоминания остались после празднования Дня матери и Дня инвалидов. Сельчане с удовольствием проводят свое время.


От имени жителей деревни Нырты Лиза ХАЛИКОВА


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