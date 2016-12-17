В Кукморе прошло открытое Первенство района по настольному теннису памяти ветерана спорта Кадрии Загидуллиной

13.01.2017 16:00 | Спорт

В спорткомплексе «Зилант» прошло открытое Первенство района по настольному теннису памяти ветерана спорта Кадрии Загидуллиной среди учащихся образовательных учреждений района 1999 года рождения и моложе, среди мужчин и женщин, а так же среди ветеранов спорта. В соревновании приняли участие более 60 человек. Среди девушек 1 место заняла Азалия Кадырова (Большой Кукмор), на 2 месте – Аниса Зарипова (Туембаш), на 3 месте - Назиля Ахатова (Аш-Бузи). Среди юношей 1 место занял Булат Каюмов (Манзарас), на втором месте - Булат Гадиятуллин (Кукморская гимназия), на третьем месте – Владислав Яковлев (Кукморская средняя школа №3). Среди женщин 1 место заняла Айгуль Валиева (Большой Сардек), 3 место - Ильгамия Горохова (Большой Сардек). Среди мужчин победителем стал Булат Каюмов (Манзарас), на 2 месте - Эдуард Трофимов (Поршур). Среди ветеранов спорта 1 место заняла Наиля Хабибуллина (Кукмор), 2 место - Маргарита Орехова (Кукмор). Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.