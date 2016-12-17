В спорткомплексе «Зилант» прошло открытое Первенство района по настольному теннису памяти ветерана спорта Кадрии Загидуллиной среди учащихся образовательных учреждений района 1999 года рождения и моложе, среди мужчин и женщин, а так же среди ветеранов спорта. В соревновании приняли участие более 60 человек. Среди девушек 1 место заняла Азалия Кадырова (Большой Кукмор), на 2 месте – Аниса Зарипова (Туембаш), на 3 месте - Назиля Ахатова (Аш-Бузи). Среди юношей 1 место занял Булат Каюмов (Манзарас), на втором месте - Булат Гадиятуллин (Кукморская гимназия), на третьем месте – Владислав Яковлев (Кукморская средняя школа №3). Среди женщин 1 место заняла Айгуль Валиева (Большой Сардек), 3 место - Ильгамия Горохова (Большой Сардек). Среди мужчин победителем стал Булат Каюмов (Манзарас), на 2 месте - Эдуард Трофимов (Поршур). Среди ветеранов спорта 1 место заняла Наиля Хабибуллина (Кукмор), 2 место - Маргарита Орехова (Кукмор). Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
В Кукморе прошло открытое Первенство района по настольному теннису памяти ветерана спорта Кадрии Загидуллиной
13.01.2017 16:00 | Спорт Печать
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В Республике
ПФР по РТ: В «Электронной карте жителя Татарстана» нужна цифровая подпись
Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».
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Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».
16:00 13.01.2017
В Татарстане в 2016 году выполнен план по прививкам против столбняка и кори
В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.
15:44 13.01.2017
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15:44 13.01.2017
Роспотребнадзор РТ: В Казани, несмотря на запрет, продавали «фанфурики»
Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.
15:35 13.01.2017
Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.
15:35 13.01.2017
Экс-солистка «Лицея» найдена мертвой в собственной квартире
О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.
15:10 13.01.2017
О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.
15:10 13.01.2017
Роспотребнадзор РТ и ученые рассказали о вреде метанола в «незамерзайках»
После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.
14:50 13.01.2017
После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.
14:50 13.01.2017
Мухаметшин: «Журналисты не умалчивают и не искажают информацию о Татфондбанке»
По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.
14:45 13.01.2017
По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.
14:45 13.01.2017
Прокурор Татарстана поздравил СМИ с Днем российской печати
День российской печати отмечается 13 января.
14:44 13.01.2017
День российской печати отмечается 13 января.
14:44 13.01.2017
В Татарстане может появиться центр разработок «Тинькофф»
Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.
14:35 13.01.2017
Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.
14:35 13.01.2017
Форвард Эменике согласился перейти в казанский «Рубин»
Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.
14:25 13.01.2017
Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.
14:25 13.01.2017
Появились подробности смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе, в котором разбилась семья
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
14:10 13.01.2017
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
14:10 13.01.2017
Фарид Мухаметшин о налогах: «70 процентов отдаем в федеральный центр – стимула нет»
Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.
14:00 13.01.2017
Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.
14:00 13.01.2017
За год число пенсионеров в Татарстане выросло почти на 11 тыс. человек
В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.
13:33 13.01.2017
В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.
13:33 13.01.2017
«Викинг» впервые в истории отечественного кино вошел в топ мирового проката
За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».
13:25 13.01.2017
За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».
13:25 13.01.2017
POZIS подвел предварительные итоги работы в 2016 году
Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
13:17 13.01.2017
Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
13:17 13.01.2017
В Татарстане сотрудники МЧС проверят места для купелей на праздник Крещения Господня
В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.
13:10 13.01.2017
В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.
13:10 13.01.2017
Названа самая опасная «незамерзайка» из числа продававшихся в Татарстане
Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.
12:23 13.01.2017
Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.
12:23 13.01.2017
В 2017 году страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции
Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.
11:02 13.01.2017
Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.
11:02 13.01.2017
В случае санации Татфондбанка компания «Татнефть» готова конвертировать свои депозиты в акции банка
Нефтяная компания держала в ТФБ более 5 млрд рублей, которые в настоящий момент оказались «заморожены».
10:13 13.01.2017
Нефтяная компания держала в ТФБ более 5 млрд рублей, которые в настоящий момент оказались «заморожены».
10:13 13.01.2017
В прошлом году расходы на выплату пенсий и пособий в РТ составили 173 млрд рублей
Сейчас средний размер пенсии по старости в Татарстане немного превышает 12,6 тыс. рублей в месяц.
10:09 13.01.2017
Сейчас средний размер пенсии по старости в Татарстане немного превышает 12,6 тыс. рублей в месяц.
10:09 13.01.2017
По итогам десяти этапов «Дакара-2017» лидерами грузового зачета остаются российские «КАМАЗы»
Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.
09:45 13.01.2017
Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.
09:45 13.01.2017
Председатель Госсовета РТ встретится с руководителями СМИ республики
На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.
08:40 13.01.2017
На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.
08:40 13.01.2017
Фарид Мухаметшин поздравил работников массмедиа с Днем российской печати
Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.
08:14 13.01.2017
Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.
08:14 13.01.2017
ВЭБ поддержит инвест-проекты Зеленодольска через «Фонд развития моногородов»
Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.
08:00 13.01.2017
Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.
08:00 13.01.2017
Стала известна дата похорон доктора Лизы
Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.
07:06 13.01.2017
Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.
07:06 13.01.2017
Франция не будет следить за «Адмиралом Кузнецовым» при его переходе в Североморск – СМИ
Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.
06:47 13.01.2017
Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.
06:47 13.01.2017
Сирия предупредила о последствиях «вопиющей» атаки Израиля под Дамаском
13 января в окрестностях военного аэродрома Меззе произошел ряд взрывов.
06:38 13.01.2017
13 января в окрестностях военного аэродрома Меззе произошел ряд взрывов.
06:38 13.01.2017
Выставка икон Свияжска откроется в Третьяковской галерее в 2018 году
Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.
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Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.
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В Зеленодольске открылась рождественская выставка «Лазурь небесная»
Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.
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Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.
04:24 13.01.2017
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Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.
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01:36 13.01.2017
Шторм Видар вызвал экстремально высокий подъем воды на Балтике
Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.
23:57 12.01.2017
Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.
23:57 12.01.2017