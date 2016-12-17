Верят ли кукморяне в приметы пятницы, 13? (опрос)

13.01.2017 13:00 | новости

Народные приметы и суеверия все еще оказывают на людей влияние. Видя черную кошку, мы стараемся сменить маршрут. В новую квартиру или дом первым пустим кота, а чтобы неуместно сказанные слова не сбылись, переплюнем через плечо и постучим по дереву. Пятница, 13 - одно из тех суеверий, в которое некоторые люди верят. И в 13 января, которое выпало на пятницу, мы решили узнать у жителей Кукмора: верят ли они в приметы?

Рамиля ХИСАМОВА:

- В приметы не верю. Пятницу, 13 жутким днем не считаю, и ничего мистического в этот день не происходило.

Дамир ХУСАИНОВ:

- В приметы верю, в черную кошку верю. В таких случаях, проговорив «Алла Сакласын» («Не да Бог»), стараюсь сменить маршрут.

Лилия ШАРИФЗЯНОВА:

- Я человек не суеверный, так что в приметы особо не верю и другим советую не верить. Мне доводилось два раза выписываться из роддома в пятницу, 13. Первый раз – с девочкой, во второй раз, через 10 лет – с мальчиком. И оба раза ничего особого не происходило.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ:

- Верю в черную кошку. Обычно в таких случаях держусь за пуговицу.

Айсылу САДЫКОВА:

- Есть приметы, в которые верю. Например, в новый дом нужно первым кота впускать. Удачу пятница 13 не приносила, но и в то, что этот день плохой я не верю. Для меня это не страшный день. Не знаю, почему некоторые люди его боятся.