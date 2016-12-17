Поздравление главного редактора Кукморской газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) с Днем российской печати

В Республике

По итогам десяти этапов «Дакара-2017» лидерами грузового зачета остаются российские «КАМАЗы»

Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.

09:45 13.01.2017 Сегодня состоится предпоследний этап, а 14 января участники ралли финишируют в Буэнос-Айресе.

Председатель Госсовета РТ встретится с руководителями СМИ республики

На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.

08:40 13.01.2017 На встречу, посвященную Дню российской печати, приглашены собственные корреспонденты федеральных СМИ, работающие в Татарстане.

Фарид Мухаметшин поздравил работников массмедиа с Днем российской печати

Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.

08:14 13.01.2017 Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.

ВЭБ поддержит инвест-проекты Зеленодольска через «Фонд развития моногородов»

Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.

08:00 13.01.2017 Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.

Стала известна дата похорон доктора Лизы

Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.

07:06 13.01.2017 Тело Елизаветы Глинки опознано среди жертв катастрофы Ту-154.

Франция не будет следить за «Адмиралом Кузнецовым» при его переходе в Североморск – СМИ

Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.

06:47 13.01.2017 Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.

Выставка икон Свияжска откроется в Третьяковской галерее в 2018 году

Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.

06:22 13.01.2017 Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.

В Зеленодольске открылась рождественская выставка «Лазурь небесная»

Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.

04:24 13.01.2017 Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.

«Святочные забавы» состоятся в Казани

Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.

01:36 13.01.2017 Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.

Шторм Видар вызвал экстремально высокий подъем воды на Балтике

Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.

23:57 12.01.2017 Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.

УНИКС взял реванш у «Бамберга»

20 января в Стамбуле УНИКС сыграет с «Дарушшафакой».

22:32 12.01.2017 20 января в Стамбуле УНИКС сыграет с «Дарушшафакой».

Фото: В Набережных Челнах пять человек пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса

Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

22:15 12.01.2017 Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Казанский «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд

В гостях хоккеисты из столицы Татарстана уступили ярославскому «Локомотиву».

22:01 12.01.2017 В гостях хоккеисты из столицы Татарстана уступили ярославскому «Локомотиву».

Энгель Фаттахов заявил о важности повышения квалификации работников образования

Глава Минобрнауки РТ напомнил замруководителям школ, что органы образования несут ответственность за обучение и воспитание учащихся.

21:50 12.01.2017 Глава Минобрнауки РТ напомнил замруководителям школ, что органы образования несут ответственность за обучение и воспитание учащихся.

Малый театр Москвы с трудом вместил желающих посетить спектакль Камаловского театра

В Москве начались гастроли театра Г.Камала.

21:29 12.01.2017 В Москве начались гастроли театра Г.Камала.

В Балтийском море волны достигли рекордной высоты в 15 метров

Предыдущий рекорд на Балтике был зафиксирован 22 декабря 2004 года, когда одна волна достигла высоты 14 метров.

21:17 12.01.2017 Предыдущий рекорд на Балтике был зафиксирован 22 декабря 2004 года, когда одна волна достигла высоты 14 метров.

Фото: В Набережных Челнах в аварии пострадала женщина

Пострадавшую госпитализировали в БСМП.

20:30 12.01.2017 Пострадавшую госпитализировали в БСМП.

В Казани открылась книжная выставка «Природа дарит вдохновение»

Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.

20:18 12.01.2017 Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.

«Локомотив» забросил ответную шайбу в ворота «Ак Барса»

Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.

20:07 12.01.2017 Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.

Рустам Минниханов посетил Третьяковскую галерею

Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.

20:05 12.01.2017 Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.

Звезды Голливуда поздравили с Новым годом газету «Копейский рабочий»

Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.

19:56 12.01.2017 Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.

«Ак Барс» открыл счет в матче против «Локомотива»

Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.

19:56 12.01.2017 Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.

Казань вошла в тройку популярных у туристов городов России в новогодние праздники

В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.

19:47 12.01.2017 В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.

«Миллият сузлеге» Адлера Тимергалина представлен широкой общественности

Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.

19:38 12.01.2017 Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.

Погрузка в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 0,7 процента

По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.

19:33 12.01.2017 По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.

Магомед Оздоев: «Интерес "Марселя" ко мне – неправда»

Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.

19:30 12.01.2017 Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.

Женская сборная России по биатлону стала лишь 13-й в эстафете на 5-м этапе Кубка мира по биатлону

Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.

19:10 12.01.2017 Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.

Губернатор Калужской области подверг критике бюджетную политику федерального центра

По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.

18:55 12.01.2017 По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.

В Елабуге открылась новая экспозиция

В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.

18:44 12.01.2017 В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.