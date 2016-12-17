Поздравление главного редактора Кукморской газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, ветераны печати, корреспонденты и юные авторы! От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!
На страницах районной газеты находит объективное отражение жизнь района: она дает возможность быть в курсе наиболее важных событий, последних новостей, имеющихся проблем. Влияние журналистского слова на человеческие умы велико, поэтому оно должно быть взвешенным и выверенным, правдивым. Поэтому журналисты и корреспонденты должны постоянно работать над повышением профессионального мастерства, быть в творческом поиске, сохранять объективность в любой ситуации.
Желаю всем работникам печати творческих успехов, благополучия и удачи!
Гульгена ШАРИПОВА, главный редактор газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”)