Татарстанцы будут отдыхать 23, 24, 25 и 26 февраля. 23 февраля является нерабочим днем — День защитника Отечества. Также Минтруд напоминает про закон о переносе выходных, согласно которому выходной с воскресенья 1 января переносится на пятницу 24 февраля.
В феврале кукморяне отдохнут 4 дня подряд
13.01.2017 08:00 | новости Печать
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В Республике
Фарид Мухаметшин поздравил работников массмедиа с Днем российской печати
Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.
08:14 13.01.2017
Глава парламента республики пожелал сотрудникам СМИ неиссякаемого вдохновения и дерзновенных творческих проектов.
08:14 13.01.2017
ВЭБ поддержит инвест-проекты Зеленодольска через «Фонд развития моногородов»
Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.
08:00 13.01.2017
Структуры Внешэкономбанка подключатся к развитию моногорода при участии специалистов ФРМ.
08:00 13.01.2017
Франция не будет следить за «Адмиралом Кузнецовым» при его переходе в Североморск – СМИ
Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.
06:47 13.01.2017
Осенний переход российской эскадры в Восточное Средиземноморье вызвал ажиотаж в Европе.
06:47 13.01.2017
Выставка икон Свияжска откроется в Третьяковской галерее в 2018 году
Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.
06:22 13.01.2017
Соглашение о межмузейном сотрудничестве Татарстана и галереи подписано в Москве.
06:22 13.01.2017
В Зеленодольске открылась рождественская выставка «Лазурь небесная»
Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.
04:24 13.01.2017
Одним из эстетических акцентов выставки стала экспозиция Йошкар-Олинской Царевококшайской иконописной мастерской.
04:24 13.01.2017
«Святочные забавы» состоятся в Казани
Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.
01:36 13.01.2017
Дом дружбы народов Татарстана представит концерт, русские народные игры и ярмарку.
01:36 13.01.2017
Шторм Видар вызвал экстремально высокий подъем воды на Балтике
Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.
23:57 12.01.2017
Шторм пришел к побережью Западной Норвегии 11 января.
23:57 12.01.2017
УНИКС взял реванш у «Бамберга»
20 января в Стамбуле УНИКС сыграет с «Дарушшафакой».
22:32 12.01.2017
20 января в Стамбуле УНИКС сыграет с «Дарушшафакой».
22:32 12.01.2017
Фото: В Набережных Челнах пять человек пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса
Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
22:15 12.01.2017
Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
22:15 12.01.2017
Казанский «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд
В гостях хоккеисты из столицы Татарстана уступили ярославскому «Локомотиву».
22:01 12.01.2017
В гостях хоккеисты из столицы Татарстана уступили ярославскому «Локомотиву».
22:01 12.01.2017
Энгель Фаттахов заявил о важности повышения квалификации работников образования
Глава Минобрнауки РТ напомнил замруководителям школ, что органы образования несут ответственность за обучение и воспитание учащихся.
21:50 12.01.2017
Глава Минобрнауки РТ напомнил замруководителям школ, что органы образования несут ответственность за обучение и воспитание учащихся.
21:50 12.01.2017
Малый театр Москвы с трудом вместил желающих посетить спектакль Камаловского театра
В Москве начались гастроли театра Г.Камала.
21:29 12.01.2017
В Москве начались гастроли театра Г.Камала.
21:29 12.01.2017
В Балтийском море волны достигли рекордной высоты в 15 метров
Предыдущий рекорд на Балтике был зафиксирован 22 декабря 2004 года, когда одна волна достигла высоты 14 метров.
21:17 12.01.2017
Предыдущий рекорд на Балтике был зафиксирован 22 декабря 2004 года, когда одна волна достигла высоты 14 метров.
21:17 12.01.2017
Фото: В Набережных Челнах в аварии пострадала женщина
Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
20:30 12.01.2017
Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
20:30 12.01.2017
В Казани открылась книжная выставка «Природа дарит вдохновение»
Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.
20:18 12.01.2017
Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.
20:18 12.01.2017
«Локомотив» забросил ответную шайбу в ворота «Ак Барса»
Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.
20:07 12.01.2017
Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.
20:07 12.01.2017
Рустам Минниханов посетил Третьяковскую галерею
Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.
20:05 12.01.2017
Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.
20:05 12.01.2017
Звезды Голливуда поздравили с Новым годом газету «Копейский рабочий»
Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.
19:56 12.01.2017
Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.
19:56 12.01.2017
«Ак Барс» открыл счет в матче против «Локомотива»
Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.
19:56 12.01.2017
Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.
19:56 12.01.2017
Казань вошла в тройку популярных у туристов городов России в новогодние праздники
В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.
19:47 12.01.2017
В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.
19:47 12.01.2017
«Миллият сузлеге» Адлера Тимергалина представлен широкой общественности
Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.
19:38 12.01.2017
Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.
19:38 12.01.2017
Погрузка в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 0,7 процента
По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.
19:33 12.01.2017
По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.
19:33 12.01.2017
Магомед Оздоев: «Интерес "Марселя" ко мне – неправда»
Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.
19:30 12.01.2017
Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.
19:30 12.01.2017
Женская сборная России по биатлону стала лишь 13-й в эстафете на 5-м этапе Кубка мира по биатлону
Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.
19:10 12.01.2017
Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.
19:10 12.01.2017
Губернатор Калужской области подверг критике бюджетную политику федерального центра
По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.
18:55 12.01.2017
По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.
18:55 12.01.2017
В Елабуге открылась новая экспозиция
В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.
18:44 12.01.2017
В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.
18:44 12.01.2017
Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани возглавит кибергруппу Трампа
Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.
18:26 12.01.2017
Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.
18:26 12.01.2017
Рустам Минниханов вошел в топ самых цитируемых блогеров России
Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.
18:18 12.01.2017
Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.
18:18 12.01.2017
В Татарстане прокуратура требует открыть уголовное дело на Росприроднадзор
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.
18:08 12.01.2017
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.
18:08 12.01.2017
Рустам Минниханов: «Регионам надо больше доверять»
Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.
18:02 12.01.2017
Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.
18:02 12.01.2017