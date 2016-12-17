Рабочий день курильщиков предложили увеличить

12.01.2017 21:00 | новости Печать

Рабочий день курильщиков предложили увеличить

Работодатели могут получить возможность легально увеличивать продолжительность рабочего дня курящих сотрудников. С инициативой выступило Министерство здравоохранения, сообщает источник со ссылкой на RNS.

 

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», – говорится в документе.

Среди других мер — непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровней, принятых сейчас в странах ЕС, а также ввести налог на розничную продажу сигарет в размере 10% от их цены.

На данный момент по трудовому законодательству работодатель обязан предоставлять сотруднику перерывы для отдыха и питания общей продолжительностью не менее получаса и не более двух часов за смену.


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