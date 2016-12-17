В зале заседаний районного Совета состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Кукморском районе. На заседание были приглашены главы поселений, директоры школ, заведующие детскими садами и их заместители по хозяйственной части. На повестке дня был рассмотрен вопрос о состоянии организации питания в образовательных организациях района. В ходе заседания были заслушаны выступления главного врача Центральной районной больницы Равиля Халиева, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Кукморском районе Рината Сабирзянова, начальника государственного ветеринарного объединения по Кукморскому району Рифата Каримуллина, первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Чулпан Ханафиной, начальника Управления образования Роберта Мансурова, заместителя главы районы Равии Каримуллиной, старшего помощника прокурора района Вильнура Каримова.
В Кукморе состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в районе (фото)
12.01.2017 20:00 | новости Печать
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В Республике
Фото: В Набережных Челнах в аварии пострадала женщина
Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
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Пострадавшую госпитализировали в БСМП.
20:30 12.01.2017
В Казани открылась книжная выставка «Природа дарит вдохновение»
Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.
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Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.
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«Локомотив» забросил ответную шайбу в ворота «Ак Барса»
Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.
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Рустам Минниханов посетил Третьяковскую галерею
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Звезды Голливуда поздравили с Новым годом газету «Копейский рабочий»
Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.
19:56 12.01.2017
Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.
19:56 12.01.2017
«Ак Барс» открыл счет в матче против «Локомотива»
Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.
19:56 12.01.2017
Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.
19:56 12.01.2017
Казань вошла в тройку популярных у туристов городов России в новогодние праздники
В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.
19:47 12.01.2017
В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.
19:47 12.01.2017
«Миллият сузлеге» Адлера Тимергалина представлен широкой общественности
Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.
19:38 12.01.2017
Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.
19:38 12.01.2017
Погрузка в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 0,7 процента
По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.
19:33 12.01.2017
По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.
19:33 12.01.2017
Магомед Оздоев: «Интерес "Марселя" ко мне – неправда»
Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.
19:30 12.01.2017
Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.
19:30 12.01.2017
Женская сборная России по биатлону стала лишь 13-й в эстафете на 5-м этапе Кубка мира по биатлону
Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.
19:10 12.01.2017
Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.
19:10 12.01.2017
Губернатор Калужской области подверг критике бюджетную политику федерального центра
По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.
18:55 12.01.2017
По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.
18:55 12.01.2017
В Елабуге открылась новая экспозиция
В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.
18:44 12.01.2017
В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.
18:44 12.01.2017
Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани возглавит кибергруппу Трампа
Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.
18:26 12.01.2017
Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.
18:26 12.01.2017
Рустам Минниханов вошел в топ самых цитируемых блогеров России
Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.
18:18 12.01.2017
Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.
18:18 12.01.2017
В Татарстане прокуратура требует открыть уголовное дело на Росприроднадзор
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.
18:08 12.01.2017
По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.
18:08 12.01.2017
Рустам Минниханов: «Регионам надо больше доверять»
Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.
18:02 12.01.2017
Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.
18:02 12.01.2017
Судебные приставы Высокогорского района РТ за долги арестовали имущество владельца кафе
Предприниматель вовремя не оплатил выписанный Госалкогольинспекцией РТ штраф и теперь может лишиться имущества.
18:00 12.01.2017
Предприниматель вовремя не оплатил выписанный Госалкогольинспекцией РТ штраф и теперь может лишиться имущества.
18:00 12.01.2017
Кремль рассматривает наращивание военного присутствия США в Европе как угрозу
Москва негативно воспринимает дислокацию американских танков и бронетехники в Польше.
17:54 12.01.2017
Москва негативно воспринимает дислокацию американских танков и бронетехники в Польше.
17:54 12.01.2017
ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату штрафов
Должникам могут быть удвоены административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.
17:50 12.01.2017
Должникам могут быть удвоены административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.
17:50 12.01.2017
Амина Миндиярова: «Один из самых любимых моментов в работе – это афиша»
В малом зале театра Камала идут репетиции к вечеру молодой татарской музыки и поэзии «Новая волна».
17:50 12.01.2017
В малом зале театра Камала идут репетиции к вечеру молодой татарской музыки и поэзии «Новая волна».
17:50 12.01.2017
Расширение татарстано-нидерландского сотрудничества обсудили в Москве
Встреча Президента Татарстана с послом Королевства Нидерландов в РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума.
17:32 12.01.2017
Встреча Президента Татарстана с послом Королевства Нидерландов в РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума.
17:32 12.01.2017
Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор»
Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.
17:27 12.01.2017
Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.
17:27 12.01.2017
В Казани подвели итоги конкурса среди школьников ко Дню работника прокуратуры
Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.
17:18 12.01.2017
Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.
17:18 12.01.2017
Владимир Дядюн: «По поводу будущего в "Рубине" новостей нет»
Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.
17:11 12.01.2017
Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.
17:11 12.01.2017
В ходе модернизации в МКДЦ будут созданы палаты по концепции «умного дома»
Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.
16:29 12.01.2017
Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.
16:29 12.01.2017
Более пяти миллионов рублей из банкоматов «Ак Барс» банка в Казани украли хакеры
В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.
16:26 12.01.2017
В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.
16:26 12.01.2017
Главный тренер «Бамберга»: «УНИКС в полном порядке»
Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.
15:44 12.01.2017
Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.
15:44 12.01.2017
На 96-м году жизни скончался профессор КГУ Николай Непримеров
Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.
15:32 12.01.2017
Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.
15:32 12.01.2017
В Нурлате осужден мужчина за долг по алиментам в полмиллиона
Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.
15:20 12.01.2017
Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.
15:20 12.01.2017