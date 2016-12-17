В Кукморе состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в районе (фото)

В Республике

Фото: В Набережных Челнах в аварии пострадала женщина

Пострадавшую госпитализировали в БСМП.

20:30 12.01.2017 Пострадавшую госпитализировали в БСМП.

В Казани открылась книжная выставка «Природа дарит вдохновение»

Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.

20:18 12.01.2017 Выставка посвящена искусству русского пейзажа и знакомит с особенностями стилей, направлений и школ пейзажной живописи.

«Локомотив» забросил ответную шайбу в ворота «Ак Барса»

Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.

20:07 12.01.2017 Отличился нападающий ярославского клуба Егор Аверин.

Рустам Минниханов посетил Третьяковскую галерею

Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.

20:05 12.01.2017 Фото с экскурсии появились в Instagram и Twitter Президента Татарстана.

Звезды Голливуда поздравили с Новым годом газету «Копейский рабочий»

Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.

19:56 12.01.2017 Фото Уилла Смита, Николь Кидман и Хелен Миррен с газетой в руках появились в Сети.

«Ак Барс» открыл счет в матче против «Локомотива»

Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.

19:56 12.01.2017 Первую шайбу в игре забросил форвард казанцев Иржи Секач.

Казань вошла в тройку популярных у туристов городов России в новогодние праздники

В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.

19:47 12.01.2017 В дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах Казани в среднем на три ночи и платили за проживание 3,3 тысячи рублей в сутки.

«Миллият сузлеге» Адлера Тимергалина представлен широкой общественности

Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.

19:38 12.01.2017 Словарь увидит свет в трех томах, а также в электронном варианте.

Погрузка в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 0,7 процента

По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.

19:33 12.01.2017 По словам Александра Черемнова, ситуация по объемам грузоперевозок улучшилась во второй половине 2016 года.

Магомед Оздоев: «Интерес "Марселя" ко мне – неправда»

Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.

19:30 12.01.2017 Полузащитник «Рубина» опроверг возможность перехода в марсельский клуб.

Женская сборная России по биатлону стала лишь 13-й в эстафете на 5-м этапе Кубка мира по биатлону

Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.

19:10 12.01.2017 Победу празднует команда хозяев этапа, Германии, «серебро» – у сборной Франции.

Губернатор Калужской области подверг критике бюджетную политику федерального центра

По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.

18:55 12.01.2017 По мнению Анатолия Артамонова, нужно вносить коррективы в экономическую политику по отношению к регионам страны.

В Елабуге открылась новая экспозиция

В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.

18:44 12.01.2017 В Музее истории города созданы новые пространства и интерактивные мастерские.

Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани возглавит кибергруппу Трампа

Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.

18:26 12.01.2017 Официальное заявление по поводу нового направления работы 72-летнего Джулиани будет сделано позднее.

Рустам Минниханов вошел в топ самых цитируемых блогеров России

Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.

18:18 12.01.2017 Безусловный лидер топа – глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Татарстане прокуратура требует открыть уголовное дело на Росприроднадзор

По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.

18:08 12.01.2017 По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждены административные дела на предприятие за нарушения законов при обращении с отходами.

Рустам Минниханов: «Регионам надо больше доверять»

Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.

18:02 12.01.2017 Главы регионов на Гайдаровском форуме выступили за расширение местных полномочий и возвращение стимулов к росту.

Судебные приставы Высокогорского района РТ за долги арестовали имущество владельца кафе

Предприниматель вовремя не оплатил выписанный Госалкогольинспекцией РТ штраф и теперь может лишиться имущества.

18:00 12.01.2017 Предприниматель вовремя не оплатил выписанный Госалкогольинспекцией РТ штраф и теперь может лишиться имущества.

Кремль рассматривает наращивание военного присутствия США в Европе как угрозу

Москва негативно воспринимает дислокацию американских танков и бронетехники в Польше.

17:54 12.01.2017 Москва негативно воспринимает дислокацию американских танков и бронетехники в Польше.

ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату штрафов

Должникам могут быть удвоены административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

17:50 12.01.2017 Должникам могут быть удвоены административные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Амина Миндиярова: «Один из самых любимых моментов в работе – это афиша»

В малом зале театра Камала идут репетиции к вечеру молодой татарской музыки и поэзии «Новая волна».

17:50 12.01.2017 В малом зале театра Камала идут репетиции к вечеру молодой татарской музыки и поэзии «Новая волна».

Расширение татарстано-нидерландского сотрудничества обсудили в Москве

Встреча Президента Татарстана с послом Королевства Нидерландов в РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума.

17:32 12.01.2017 Встреча Президента Татарстана с послом Королевства Нидерландов в РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума.

Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор»

Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.

17:27 12.01.2017 Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.

В Казани подвели итоги конкурса среди школьников ко Дню работника прокуратуры

Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.

17:18 12.01.2017 Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.

Владимир Дядюн: «По поводу будущего в "Рубине" новостей нет»

Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.

17:11 12.01.2017 Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.

В ходе модернизации в МКДЦ будут созданы палаты по концепции «умного дома»

Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.

16:29 12.01.2017 Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.

Более пяти миллионов рублей из банкоматов «Ак Барс» банка в Казани украли хакеры

В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.

16:26 12.01.2017 В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.

Главный тренер «Бамберга»: «УНИКС в полном порядке»

Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.

15:44 12.01.2017 Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.

На 96-м году жизни скончался профессор КГУ Николай Непримеров

Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.

15:32 12.01.2017 Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.