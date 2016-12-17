С полок «Магнита» изъяты запрещенные лосьоны

12.01.2017 19:00 | Госалкогольинспекция сообщает

С полок «Магнита» в Казани были изъяты запрещенные лосьоны, которые входят в категорию спиртсодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России №195, которое приостановило продажу таких средств в розничных магазинах, в маркете ритейлера по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».

Попались на подобном нарушении специалистам Управления Роспотребнадзора по РТ, которые осуществляют контроль за исполнением постановления в Татарстане, еще шесть магазинов, среди которых казанский торговый отдел «Союз печати» по улице Татарстан, магазины «Атак» и «Аиша». Реализовывать розничные точки также пытались гигиеническое средство для полости рта «Настойка дуба» и лосьон «Тройной люкс».

По данным ведомства, на сегодня специалисты проверили более полутора тысяч точек. Результатом работы стало изъятие более чем тысячи единиц временно запрещенной к продаже продукции общим объемом 199,9 литра, пишет "Татар-информ".