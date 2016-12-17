Что ждет кукморян в пятницу, 13?

12.01.2017 18:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 13 января 2017 года

В этот день увеличиваются ваши шансы на административную карьеру. Даже если вы занимаете подчиненное положение, начальство непременно заметит ваше рвение. Это подходящее время для совершенствования практических навыков в сфере менеджмента, медицины, техники, сервисного обслуживания. Добавьте к своей энергии тщательность, аккуратность, исполнительность и профессионализм. Тогда можно смело думать о повышении.

Гороскоп для Тельца на 13 января 2017 года

Удачное время для занятий спортом или оздоровительной гимнастикой. Даже на отдыхе не отказывайтесь от активного образа жизни. Возможны успехи в сфере предпринимательства, рекламы, воспитания детей. В делах сердечных романтика чувств не помешает вам действовать уверенно и целенаправленно, учитывая каждую мелочь. В дополнение к прежним планам стоит рассмотреть пару альтернативных возможностей.

Гороскоп для Близнецов на 13 января 2017 года

Сегодня звезды рекомендуют вам действовать по определённой программе (желательно той, которую разработали вы сами). В этом случае вы не будете ощущать себя заложником обстоятельств, а ваши усилия дадут максимум пользы. В это время не исключены разногласия с домочадцами, бытовые и технические неполадки, обострения заболеваний. Приливы энергии могут чередоваться с приступами раздражительности.

Гороскоп для Рака на 13 января 2017 года

В этот день вам не стоит заниматься одними лишь собственными проблемами. Помогая окружающим справиться с их задачами, вы одновременно будете содействовать продвижению своих индивидуальных планов. Окажите услугу партнёру по браку, он будет вам за это очень благодарен. Однако не создавайте у него впечатления, что вы претендуете на лидерство. В противном случае его отношение к вам может измениться.

Гороскоп для Льва на 13 января 2017 года

Основные силы стоит направить на решение задач практического характера. В чем бы они ни заключались, занимайтесь ими целенаправленно и добросовестно. Результатом вашего усердия будет стабильное материальное положение, выполненный долг, а возможно, и очередное профессиональное достижение. Не забывайте о принципах правильного питания. Не ешьте и не пейте ничего, что может лишить вас работоспособности.

Гороскоп для Девы на 13 января 2017 года

В этот день ваша энергия бьет ключом. Независимо от того, идёт ли речь об энергии физической, духовной, сексуальной или творческой, вы будете способны максимально раскрыть свой личный потенциал. Это отличный момент для демонстрации талантов в сфере спорта, бизнеса, техники, медицины. Легкость, с которой вы добьетесь победы, может обрадовать вас, но может и обесценить в ваших глазах собственные достижения.

Гороскоп для Весов на 13 января 2017 года

Скрытое напряжение может привести к обострению недомоганий. Возможно, вам придётся принять участие в решении чужих проблем или заняться мелкими вопросами, касающимися быта, бизнеса, недвижимости. Однако занятость не должна мешать развитию дел на сердечном фронте. Это подходящий момент для любовного свидания, а если вы решили расстаться с прежним объектом симпатии, то для прощального вечера.

Гороскоп для Скорпиона на 13 января 2017 года

Отличный день для технических, управленческих, медицинских и иных экспериментов, особенно если вы намерены получить конкретный результат и извлечь из своего опыта практическую пользу. Сегодняшние достижения пригодятся вам не только в настоящем, но и в отдаленном будущем. Если хотите стать непревзойденным и незаменимым специалистом своего дела, изучайте не только свой, но и чужой опыт.

Гороскоп для Стрельца на 13 января 2017 года

Сегодня стоит целиком сосредоточиться на полезном труде, а развлечения выбирать по остаточному принципу. Звезды охотно простят вам нечаянный промах, но не лень и бездействие. В это время повышается вероятность столкновений с клиентами и вышестоящими лицами, есть опасность профессиональных рисков и производственных травм. Избегайте суеты и действуйте по плану, иначе быстро устанете.

Гороскоп для Козерога на 13 января 2017 года

Сегодня у вас практически не будет осечек. Вы будете легко и непринужденно использовать и собственный потенциал, и чужой опыт. Дополнительным немаловажным источником энергии станет ваше самолюбие, побуждающее добиваться уважения, признания, популярности. Это прекрасное время для тесного сотрудничества с представителями других городов и стран, с людьми иной национальности или мировоззрения.

Гороскоп для Водолея на 13 января 2017 года

В этот день не стоит уклоняться от ответственности: при таком поведении проблем станет не меньше, а гораздо больше. У вас может отнять много сил визит в технический сервис, налоговую инспекцию, страховую компанию, медицинское учреждение. Если главный вопрос на повестке дня - состояние вашего здоровья, постарайтесь трезво оценить последствия той или иной схемы лечения, включая оперативное вмешательство.

Гороскоп для Рыбы на 13 января 2017 года

Сегодня не стоит слишком явно враждовать с конкурентами: наоборот, вам не помешает кое-чему у них поучиться. Если в вашем арсенале отсутствуют оперативность, смелость, практичность, не теряйте времени и перенимайте полезный чужой опыт, рано или поздно он вам пригодится. Не исключено также, что именно благодаря активности других людей у вас появятся совместные планы на будущее.