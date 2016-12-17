Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №11

В Республике

Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор»

Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.

17:27 12.01.2017 Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.

В Казани подвели итоги конкурса среди школьников ко Дню работника прокуратуры

Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.

17:18 12.01.2017 Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.

Владимир Дядюн: «По поводу будущего в "Рубине" новостей нет»

Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.

17:11 12.01.2017 Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.

В ходе модернизации в МКДЦ будут созданы палаты по концепции «умного дома»

Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.

16:29 12.01.2017 Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.

Более пяти миллионов рублей из банкоматов «Ак Барс» банка в Казани украли хакеры

В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.

16:26 12.01.2017 В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.

Главный тренер «Бамберга»: «УНИКС в полном порядке»

Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.

15:44 12.01.2017 Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.

На 96-м году жизни скончался профессор КГУ Николай Непримеров

Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.

15:32 12.01.2017 Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.

В Нурлате осужден мужчина за долг по алиментам в полмиллиона

Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.

15:20 12.01.2017 Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.

Путин назначил Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи

Назначение связано с истечением срока полномочий главы республики Аслана Тхакушинова.

15:19 12.01.2017 Назначение связано с истечением срока полномочий главы республики Аслана Тхакушинова.

За минувшие сутки коммунальщики вывезли более 13,5 тыс. тонн снега с улиц Казани

Для уборки последствий снегопада было задействовано 654 машины спецтехники.

14:47 12.01.2017 Для уборки последствий снегопада было задействовано 654 машины спецтехники.

В Доме-музее Василия Аксенова состоялся концерт из цикла «Джазовые среды»

В концерте с коллективом Dr.V.Aks BAND выступили вокалисты Римма Шайхелова и Гарик Руни.

14:38 12.01.2017 В концерте с коллективом Dr.V.Aks BAND выступили вокалисты Римма Шайхелова и Гарик Руни.

В Приволжском округе Росгвардии начался новый период обучения

Учащимся рассказали о задачах, стоящих перед личным составом в 2017 году.

14:30 12.01.2017 Учащимся рассказали о задачах, стоящих перед личным составом в 2017 году.

Криштиану Роналду мечтает о победе в России на Кубке конфедераций

Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.

14:25 12.01.2017 Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.

Фото: Стали известны подробности пожара в трехэтажном коттедже в Казани

В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.

14:22 12.01.2017 В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.

В Казани скончался руководитель театра «Ровесник»

Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.

14:10 12.01.2017 Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.

В Татарстане возбуждено дело за перевозку школьников в неотапливаемом автобусе

Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.

13:54 12.01.2017 Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.

Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»

Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.

13:50 12.01.2017 Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.

Конкурс Russian Dance Awards-2017 стартовал в Казани

Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.

13:40 12.01.2017 Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.

Видео: Под Казанью задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков

Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.

13:30 12.01.2017 Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.

Рустам Минниханов провел заседание совета и общего собрания членов АИРР

В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.

13:15 12.01.2017 В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.

В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка

Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.

13:07 12.01.2017 Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.

В Казани наркосбытчика осудили на восемь с половиной лет колонии

У мужчины нашли два килограмма наркотиков.

12:33 12.01.2017 У мужчины нашли два килограмма наркотиков.

В Камско-Устьинском районе спасатели помогли вытащить застрявший в снегу снегоход

Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.

12:25 12.01.2017 Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.

Сайты АО «Татмедиа» за год увеличили посещаемость на 49 процентов

В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.

12:21 12.01.2017 В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.

Прокурор РТ Илдус Нафиков поздравил с Днем работника прокуратуры

Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.

11:47 12.01.2017 Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.

Ренат Аюпов: «Новый мюзикл "Золотая птица" должен стать нашей визитной карточкой»

В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.

11:35 12.01.2017 В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.

Рустам Минниханов: «Чтобы инвестор пришел в конкретный регион, нужно создать комфортные условия»

Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.

11:23 12.01.2017 Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.

В Зеленодольском районе иномарка насмерть сбила пешехода и врезалась во встречное авто

Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.

10:55 12.01.2017 Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.

В Тукаевском районе в ДТП погибла пассажирка иномарки

Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.

10:15 12.01.2017 Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.