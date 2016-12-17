Лилия Гарипова, деревня Асан-Елга
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №11
12.01.2017 17:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор»
Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.
17:27 12.01.2017
Президент Татарстана принял участие в пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2017.
17:27 12.01.2017
В Казани подвели итоги конкурса среди школьников ко Дню работника прокуратуры
Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.
17:18 12.01.2017
Конкурс рисунков и сочинений был посвящен роли прокурора в обществе.
17:18 12.01.2017
Владимир Дядюн: «По поводу будущего в "Рубине" новостей нет»
Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.
17:11 12.01.2017
Нападающий казанской команды отметил, что продолжает восстановление после травмы.
17:11 12.01.2017
В ходе модернизации в МКДЦ будут созданы палаты по концепции «умного дома»
Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.
16:29 12.01.2017
Уже в этом году на первом этапе предстоящих преобразований за 115 млн рублей будут переоснащены семь палат и отремонтирован коридор рентген-отделения.
16:29 12.01.2017
Более пяти миллионов рублей из банкоматов «Ак Барс» банка в Казани украли хакеры
В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.
16:26 12.01.2017
В результате данного инцидента ни банк, ни клиенты-держатели пластиковых карт не пострадали.
16:26 12.01.2017
Главный тренер «Бамберга»: «УНИКС в полном порядке»
Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.
15:44 12.01.2017
Андреа Тринкьери, ранее тренировавший казанский клуб, ждет упорной игры в столице Татарстана.
15:44 12.01.2017
На 96-м году жизни скончался профессор КГУ Николай Непримеров
Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.
15:32 12.01.2017
Ветеран Великой Отечественной войны 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники КГУ.
15:32 12.01.2017
В Нурлате осужден мужчина за долг по алиментам в полмиллиона
Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.
15:20 12.01.2017
Татарстанец задолжал более полумиллиона рублей на содержание несовершеннолетней дочери.
15:20 12.01.2017
Путин назначил Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи
Назначение связано с истечением срока полномочий главы республики Аслана Тхакушинова.
15:19 12.01.2017
Назначение связано с истечением срока полномочий главы республики Аслана Тхакушинова.
15:19 12.01.2017
За минувшие сутки коммунальщики вывезли более 13,5 тыс. тонн снега с улиц Казани
Для уборки последствий снегопада было задействовано 654 машины спецтехники.
14:47 12.01.2017
Для уборки последствий снегопада было задействовано 654 машины спецтехники.
14:47 12.01.2017
В Доме-музее Василия Аксенова состоялся концерт из цикла «Джазовые среды»
В концерте с коллективом Dr.V.Aks BAND выступили вокалисты Римма Шайхелова и Гарик Руни.
14:38 12.01.2017
В концерте с коллективом Dr.V.Aks BAND выступили вокалисты Римма Шайхелова и Гарик Руни.
14:38 12.01.2017
В Приволжском округе Росгвардии начался новый период обучения
Учащимся рассказали о задачах, стоящих перед личным составом в 2017 году.
14:30 12.01.2017
Учащимся рассказали о задачах, стоящих перед личным составом в 2017 году.
14:30 12.01.2017
Криштиану Роналду мечтает о победе в России на Кубке конфедераций
Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.
14:25 12.01.2017
Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.
14:25 12.01.2017
Фото: Стали известны подробности пожара в трехэтажном коттедже в Казани
В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.
14:22 12.01.2017
В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.
14:22 12.01.2017
В Казани скончался руководитель театра «Ровесник»
Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.
14:10 12.01.2017
Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.
14:10 12.01.2017
В Татарстане возбуждено дело за перевозку школьников в неотапливаемом автобусе
Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.
13:54 12.01.2017
Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.
13:54 12.01.2017
Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
13:50 12.01.2017
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
13:50 12.01.2017
Конкурс Russian Dance Awards-2017 стартовал в Казани
Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.
13:40 12.01.2017
Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.
13:40 12.01.2017
Видео: Под Казанью задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.
13:30 12.01.2017
Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.
13:30 12.01.2017
Рустам Минниханов провел заседание совета и общего собрания членов АИРР
В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.
13:15 12.01.2017
В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.
13:15 12.01.2017
В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка
Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.
13:07 12.01.2017
Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.
13:07 12.01.2017
В Казани наркосбытчика осудили на восемь с половиной лет колонии
У мужчины нашли два килограмма наркотиков.
12:33 12.01.2017
У мужчины нашли два килограмма наркотиков.
12:33 12.01.2017
В Камско-Устьинском районе спасатели помогли вытащить застрявший в снегу снегоход
Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.
12:25 12.01.2017
Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.
12:25 12.01.2017
Сайты АО «Татмедиа» за год увеличили посещаемость на 49 процентов
В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.
12:21 12.01.2017
В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.
12:21 12.01.2017
Прокурор РТ Илдус Нафиков поздравил с Днем работника прокуратуры
Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.
11:47 12.01.2017
Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.
11:47 12.01.2017
Ренат Аюпов: «Новый мюзикл "Золотая птица" должен стать нашей визитной карточкой»
В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.
11:35 12.01.2017
В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.
11:35 12.01.2017
Рустам Минниханов: «Чтобы инвестор пришел в конкретный регион, нужно создать комфортные условия»
Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.
11:23 12.01.2017
Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.
11:23 12.01.2017
В Зеленодольском районе иномарка насмерть сбила пешехода и врезалась во встречное авто
Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.
10:55 12.01.2017
Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.
10:55 12.01.2017
В Тукаевском районе в ДТП погибла пассажирка иномарки
Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.
10:15 12.01.2017
Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.
10:15 12.01.2017
Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка
В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.
09:37 12.01.2017
В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.
09:37 12.01.2017