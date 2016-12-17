Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России

12.01.2017 17:00 | новости Печать

Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России

Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В ходе осенней призывной кампании 2016 года призваны на срочную военную службу и направлены на комплектование войск 152 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в формате всероссийской видеоконференцсвязи (ВКС) рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Василий Тошканкуров. Татарстан на ВКС представляли председатель призывной комиссии, заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин и военный комиссар республики Сергей Погодин.

«Хочу отметить организацию призыва и результаты, достигнутые в таких субъектах РФ, как республики Татарстан и Башкортостан, Карачаево-Черкесская республика, Алтайский край, Хабаровский и Ставропольский края, Амурская, Кировская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Ростовская, Тульская и Белгородская области», – отметил генерал-полковник лидеров призывной кампании.

В октябре – декабре 2016 года в Татарстане были призваны и отправлены в войска более 4 тыс. граждан. Из них в сухопутные части – 42 процента, в ВМФ – 6 процентов, в воздушно-космические силы – 12 процентов, по 9 процентов в ракетные войска стратегического назначения и нацгвардию, в Главное управление Министерства обороны – 3 процента, 2 процента – в ВДВ и 17 процентов – в другие войска.

«Оценивая качественный состав молодого пополнения, поступающего на комплектование войск, необходимо отметить значительную долю граждан, имеющих высшее образование. Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около 3 процентов, то сейчас этот показатель составляет более 19 процентов», – сообщил Василий Тошканкуров. Татарстан и здесь в числе лидеров. 26,5 процента призывников осени 2016 года завершили обучение в вузах, чуть более половины от общего числа новобранцев имеют среднее специальное образование, остальные – общее среднее образование.

«Законодательством им предоставляется право выбора – 1 год службы по призыву либо 2 года по контракту. Военнослужащих с высшим образованием мы, как правило, направляем в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов. А наиболее одаренных – в научные роты», – рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ. А Татарстан попросил поделиться опытом работы со студентами. Уклонистов в республике практически нет.

«Для решения задачи по мотивации студентов вузов к прохождению военной службы мы включили ректоров организаций высшего образования в состав районных призывных комиссий. А председатель совета ректоров – ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров включен в состав республиканской призывной комиссии», – пояснил Алексей Песошин. Кроме того, он рассказал, что за каждым университетом или институтом республики закреплен куратор из военных комиссариатов: «Они проводят информационную работу со студентами по порядку подготовки и прохождению военной службы. В учебных корпусах и общежитиях оформлены «Уголки призывника», и именно в родном деканате выпускник получает повестку о явке в военкомат для прохождения медкомиссии», – рассказал вице-премьер РТ.

За здоровьем будущих призывников следят в студенческих медполиклиниках. Многие студенты занимаются спортом. Кроме того, часто проводятся встречи как с ветеранами ВОВ, так и с выпускниками, уже прошедшими срочную военную службу по призыву. Что интересно, многие из них остаются служить по контракту.

У самих призывников есть возможность попасть служить в специальные научные роты или учебные подразделения. А по завершении службы в армии молодого специалиста с военным билетом в кармане охотнее принимают на работу: «Наши промышленные гиганты, такие как Казанский авиационный завод, "КАМАЗ", Оргсинтез, Нижнекамскнефтехим и т.д., ведут работу среди граждан, уволенных из войск, предлагают им рабочие места на предприятиях», –подчеркнул Алексей Песошин. 

По данным районного военного комиссариата, в ходе осенней призывной кампании из Кукморского района на военную службу были призваны 85 здоровых, годных к службе молодых людей. Большинство из призывников – ребята с высшим и средним профессиональным образованием, имеющие водительское удостоверение категории В и С. На сегодняшний день ребята проходят службу в военных частях Калининграда, Уссурийска, Самары, Саратова, Мурманска, Подмосковья и других.

- Глава района Сергей Димитриев осенью прошлого года побывал в военных частях городов Наро-Фоминск и Адлер Московсковской области. Были составлены двустороннее соглашение о шефских отношениях. Верю, что в осенний призыв сможем отправлять ребят нашего района в эти военные части, - говорит начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Кукморского военного комиссариата Наиль Гаптраупов.


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