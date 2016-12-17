Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №10

В Республике

Криштиану Роналду мечтает о победе в России на Кубке конфедераций

Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.

14:25 12.01.2017 Сборная Португалии впервые в истории примет участие в Кубке конфедераций.

Фото: Стали известны подробности пожара в трехэтажном коттедже в Казани

В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.

14:22 12.01.2017 В доме проводились работы по монтажу коммуникаций, здание находилось на стадии отделки.

В Казани скончался руководитель театра «Ровесник»

Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.

14:10 12.01.2017 Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.

В Татарстане возбуждено дело за перевозку школьников в неотапливаемом автобусе

Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.

13:54 12.01.2017 Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.

Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»

Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.

13:50 12.01.2017 Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.

Конкурс Russian Dance Awards-2017 стартовал в Казани

Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.

13:40 12.01.2017 Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.

Видео: Под Казанью задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков

Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.

13:30 12.01.2017 Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.

Рустам Минниханов провел заседание совета и общего собрания членов АИРР

В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.

13:15 12.01.2017 В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.

В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка

Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.

13:07 12.01.2017 Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.

В Казани наркосбытчика осудили на восемь с половиной лет колонии

У мужчины нашли два килограмма наркотиков.

12:33 12.01.2017 У мужчины нашли два килограмма наркотиков.

В Камско-Устьинском районе спасатели помогли вытащить застрявший в снегу снегоход

Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.

12:25 12.01.2017 Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.

Сайты АО «Татмедиа» за год увеличили посещаемость на 49 процентов

В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.

12:21 12.01.2017 В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.

Прокурор РТ Илдус Нафиков поздравил с Днем работника прокуратуры

Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.

11:47 12.01.2017 Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.

Ренат Аюпов: «Новый мюзикл "Золотая птица" должен стать нашей визитной карточкой»

В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.

11:35 12.01.2017 В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.

Рустам Минниханов: «Чтобы инвестор пришел в конкретный регион, нужно создать комфортные условия»

Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.

11:23 12.01.2017 Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.

В Зеленодольском районе иномарка насмерть сбила пешехода и врезалась во встречное авто

Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.

10:55 12.01.2017 Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.

В Тукаевском районе в ДТП погибла пассажирка иномарки

Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.

10:15 12.01.2017 Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.

Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка

В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

09:37 12.01.2017 В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

Видео: В Нефтеюганске пожар уничтожил жилой дом на 32 квартиры

В результате пожара никто не пострадал.

08:27 12.01.2017 В результате пожара никто не пострадал.

Минлесхоз РТ закупил лесозаготовительное оборудование для поставок древесины на завод «Кастамону»

Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.

06:56 12.01.2017 Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.

Школьники помогли лесоводам собрать шишки для пополнения семенного фонда лесничеств РТ

Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.

05:24 12.01.2017 Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.

Жители одного из сел Елабужского района РТ слепили более 500 снежных фигур

Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.

00:29 12.01.2017 Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.

В США откроется музей «Звездных войн»

В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.

22:06 11.01.2017 В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.

После девяти этапов Africa Eco Race российские «КАМАЗы» идут первым и четвертым в общем зачете

Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.

21:40 11.01.2017 Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.

Рустем Абязов: «Выступления должны быть для детей праздником, запоминаться на всю жизнь»

В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

21:38 11.01.2017 В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

Видео: При взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек

Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

18:20 11.01.2017 Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование

Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

17:53 11.01.2017 Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России

Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

17:35 11.01.2017 Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»

Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

16:43 11.01.2017 Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.