В столице проходит Чемпионат Казани по мини-футболу. Команда из Кукмора, состязавшись с командой из Васильво в 3 лиги 1/4 финала, одержала победу со счетом 8:0. Эта победа обеспечивает нашей команде выход во 2 лигу Казани! Поздравляем!
Кукморская команда одержала победу над командой из Васильво в Чемпионате Казани по мини-футболу
12.01.2017 14:00 | Спорт Печать
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В Республике
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В Казани скончался руководитель театра «Ровесник»
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Похороны Виктора Кременчуцкого состоятся 13 января.
14:10 12.01.2017
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Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.
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Детей перевозили в автобусе со сломанной системой обогрева.
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Рустам Минниханов и Максим Орешкин обсудили развитие ОЭЗ «Алабуга»
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
13:50 12.01.2017
Встреча Президента Татарстана и главы Минэкономразвития РФ состоялась на площадке Гайдаровского форума в Москве.
13:50 12.01.2017
Конкурс Russian Dance Awards-2017 стартовал в Казани
Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.
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Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала.
13:40 12.01.2017
Видео: Под Казанью задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.
13:30 12.01.2017
Молодой человек должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.
13:30 12.01.2017
Рустам Минниханов провел заседание совета и общего собрания членов АИРР
В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.
13:15 12.01.2017
В Москве подвели итоги работы Ассоциации инновационных регионов России за 2016 год и определили задачи на перспективу.
13:15 12.01.2017
В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка
Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.
13:07 12.01.2017
Грабители унесли из банкоматов порядка шести миллионов рублей.
13:07 12.01.2017
В Казани наркосбытчика осудили на восемь с половиной лет колонии
У мужчины нашли два килограмма наркотиков.
12:33 12.01.2017
У мужчины нашли два килограмма наркотиков.
12:33 12.01.2017
В Камско-Устьинском районе спасатели помогли вытащить застрявший в снегу снегоход
Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.
12:25 12.01.2017
Транспортное средство увязло в снежно-водяной массе.
12:25 12.01.2017
Сайты АО «Татмедиа» за год увеличили посещаемость на 49 процентов
В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.
12:21 12.01.2017
В 2016 году на порталах медиахолдинга было зафиксировано более 41 млн уникальных посетителей.
12:21 12.01.2017
Прокурор РТ Илдус Нафиков поздравил с Днем работника прокуратуры
Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.
11:47 12.01.2017
Только за 2016 год сотрудниками прокуратуры РТ возвращено 515 миллионов рублей долгов по заработной плате.
11:47 12.01.2017
Ренат Аюпов: «Новый мюзикл "Золотая птица" должен стать нашей визитной карточкой»
В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.
11:35 12.01.2017
В татарском ТЮЗе идут репетиции музыкального спектакля по повести-сказке Каюма Насыри.
11:35 12.01.2017
Рустам Минниханов: «Чтобы инвестор пришел в конкретный регион, нужно создать комфортные условия»
Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.
11:23 12.01.2017
Президент Республики Татарстан рассказал участникам «Гайдаровского форума» об опыте привлечения иностранных инвесторов.
11:23 12.01.2017
В Зеленодольском районе иномарка насмерть сбила пешехода и врезалась во встречное авто
Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.
10:55 12.01.2017
Тела погибших из искореженного автомобиля вытащили спасатели.
10:55 12.01.2017
В Тукаевском районе в ДТП погибла пассажирка иномарки
Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.
10:15 12.01.2017
Водитель не справился с управлением, врезался в столб и выехал на встречную полосу.
10:15 12.01.2017
Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка
В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.
09:37 12.01.2017
В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.
09:37 12.01.2017
Видео: В Нефтеюганске пожар уничтожил жилой дом на 32 квартиры
В результате пожара никто не пострадал.
08:27 12.01.2017
В результате пожара никто не пострадал.
08:27 12.01.2017
Минлесхоз РТ закупил лесозаготовительное оборудование для поставок древесины на завод «Кастамону»
Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.
06:56 12.01.2017
Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.
06:56 12.01.2017
Школьники помогли лесоводам собрать шишки для пополнения семенного фонда лесничеств РТ
Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.
05:24 12.01.2017
Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.
05:24 12.01.2017
Жители одного из сел Елабужского района РТ слепили более 500 снежных фигур
Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.
00:29 12.01.2017
Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.
00:29 12.01.2017
В США откроется музей «Звездных войн»
В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.
22:06 11.01.2017
В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.
22:06 11.01.2017
После девяти этапов Africa Eco Race российские «КАМАЗы» идут первым и четвертым в общем зачете
Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.
21:40 11.01.2017
Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.
21:40 11.01.2017
Рустем Абязов: «Выступления должны быть для детей праздником, запоминаться на всю жизнь»
В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.
21:38 11.01.2017
В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.
21:38 11.01.2017
Видео: При взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017