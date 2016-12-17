Должны ли кукморяне платить за вывоз мусора зимой?

12.01.2017 13:00 | Спрашивали? Отвечаем

- В весеннее и летнее время у населения бывает много твердых бытовых отходов. А вот зимой я не видел, чтобы кто-то выкидывал мусор. Но несмотря на это, платежные квитанции мы получаем. Должны ли мы платить?

Жительница деревни Нижний Кумор

Отвечает директор общества «Эко-Сервис» Ирек Шайхутдинов:

- С 1 января 2016 года вступил в силу пункт 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым собственник жилого дома или его части обязан обеспечивать обращение с ТБО путем заключения договора со специализированной организацией по обращению с ТБО. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение ТБО. Начисление за вывоз мусора производится по числу проживающих (зарегистрированных), а не по площади жилого помещения. Норма накопления твердых бытовых отходов на одного человека в год составляет от 0,75 до 1,5 кубических метров, в 2017 году плата с человека за месяц – 29 рублей 43 копейки, за год – 353 рубля 16 копеек.