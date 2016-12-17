«Европротокол» упрощает оформление ДТП

12.01.2017 12:00 | ГИБДД сообщает

Система «Европротокол» дает возможность водителям оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД. Если в случае происшествия нет человеческих жертв, то водители могут просто составить европротокол. У обоих водителей должен быть полис ОСАГО. При составлении европротокола необходимо составить схему с указанием улицы, дома или дорожного знака, где произошло происшествие, затем материалы предоставить в ГИБДД. В России ущерб, нанесенный по европротоколу, не должен превышать 50 тысяч рублей.

При поступлении сообщения о ДТП инспектор ГИБДД должен выяснить, сколько транспортных средств участвовало в ДТП, застрахована ли гражданская ответственность их владельцев, есть ли пострадавшие, имеются ли у участников ДТП разногласия. Если все в порядке, то инспектор предлагает оформить документы о ДТП самостоятельно.

В случае отказа кого-либо из участников ДТП оформить документы самостоятельно, они должны обратиться в ближайшую патрульно-постовую службу. Перед оставлением места ДТП необходимо предварительно зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Для удобства водителей на официальном сайте ГАИ представлен порядок регистрации аварий в интерактивном режиме. Для этого необходимо пройти по ссылке www.gibdd.ru/assistant/dtp .

Раниль ГИНИЯТУЛЛИН, инспектор отдела пропаганды ГИБДД