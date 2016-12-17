В Кукморском районе увеличилось поголовье крупного рогатого скота

12.01.2017 11:00 | Сельское хозяйство

В Минсельхозпроде РТ подвели итоги работы животноводческой отрасли за 2016 год. Совещание прошло под председательством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назипа Хазипова.

В нем приняли участие консультанты по животноводству, начальники селекционно-племенных служб районных управлений сельского хозяйства и продовольствия, специалисты ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ», руководители племпредприятий.

В начале совещания Назип Хазипов рассказал о предварительных условиях предоставления федеральной государственной поддержки. «Субсидии на 1 кг молока в текущем году будут выделяться с учетом сохранности поголовья коров к уровню предыдущего года», – сообщил заместитель министра.

Производственные показатели по животноводству за 2016 год положительные, отметил Назип Хазипов. Так, сельхозформированиями было произведено 372 тыс. тонн мяса (104% к 2015 году), 1205 тыс. тонн молока (103%). Средний удой молока на одну корову составил 5176 кг (+141 кг). Численность крупного рогатого скота составляет более 742 тыс. голов, в том числе коров – 250 тыс. голов. Приплод телят – 279 тыс. голов (101%).

Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом увеличилось в Кукморском, Зеленодольском, Заинском, Мензелинском, Атнинском, Актанышском, Балтасинском, Нурлатском, Дрожжановском районах. Наибольшее сокращение численности скота допустили Черемшанский, Чистопольский, Алькеевский, Елабужский, Бавлинский, Буинский, Бугульминский районы республики.

Нарастили поголовье коров в Заинском, Спасском, Менделеевском, Атнинском, Балтасинском, Сабинском, Кукморском, Арском районах республики. Снижение численности коров наблюдается в Чистопольском, Альметьевском, Черемшанском, Алексеевском, Пестречинском, Нижнекамском, Бавлинском, Агрызском, Зеленодольском районах.

Кукморский, Атнинский, Сабинский, Балтасинский, Актанышский, Азнакаевский, Аксубаевский, Заинский районы достигли наибольшего роста объемов производства молока. Низкие показатели в Камско-Устьинском, Альметьевском, Чистопольском, Тюлячинском, Буинском, Мамадышском, Кайбицком районах.

Заместитель министра подробно остановился на вопросах организации производства и реализации мяса крупного рогатого скота и продуктивности коров.

В завершение совещания Назип Хазипов акцентировал внимание участников на стимулировании производства молока через использование генетического потенциала скота и его продуктивности, составлении сбалансированных рационов, использовании высокопротеиновых, энергонасыщенных кормов и призвал специалистов райсельхозуправлений детально изучить и использовать имеющиеся резервы для достижения более высоких показателей в отрасли, пишет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ .