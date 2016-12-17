Кукморский завод Металлопосуды блеснул на фестивале «Бер очрашу - бер гомер» (фоторепортаж)

12.01.2017 10:00 | новости

Как известно, в районе проходит Фестиваль народного творчества среди организаций, предприятий и учреждений «Бер очрашу - бер гомер», посвященный Году культуры в районе. Очередной экзамен перед зрителями держал Кукморский завод Металлопосуды. После просмотра номеров до сих пор не верится, что на сцене предстали люди различных профессий. В программе были представлены и песни, и танцы, и пародии, и конкурсы, и шуточные номера. Каждое выступление убеждает в том, что на заводе Металлопосуды трудятся отличные артисты, мастера искусств не хуже столичных.

Эльвира МУБАРАКШИНА, фото автора