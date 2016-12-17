Кукморянка удостоена Почетного звания «Заслуженный животновод Республики Татарстан»

В Республике

Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка

В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

09:37 12.01.2017 В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.

В Нефтеюганске пожар уничтожил жилой дом на 32 квартиры

В результате пожара никто не пострадал.

08:27 12.01.2017 В результате пожара никто не пострадал.

Минлесхоз РТ закупил лесозаготовительное оборудование для поставок древесины на завод «Кастамону»

Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.

06:56 12.01.2017 Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.

Школьники помогли лесоводам собрать шишки для пополнения семенного фонда лесничеств РТ

Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.

05:24 12.01.2017 Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.

Жители одного из сел Елабужского района РТ слепили более 500 снежных фигур

Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.

00:29 12.01.2017 Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.

В США откроется музей «Звездных войн»

В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.

22:06 11.01.2017 В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.

После девяти этапов Africa Eco Race российские «КАМАЗы» идут первым и четвертым в общем зачете

Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.

21:40 11.01.2017 Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.

Рустем Абязов: «Выступления должны быть для детей праздником, запоминаться на всю жизнь»

В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

21:38 11.01.2017 В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

Видео: При взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек

Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

18:20 11.01.2017 Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование

Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

17:53 11.01.2017 Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России

Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

17:35 11.01.2017 Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»

Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

16:43 11.01.2017 Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин

Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.

16:39 11.01.2017 Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.

Заключительный сезон «Игры престолов» начнут снимать в сентябре

В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.

16:35 11.01.2017 В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.

Фото: в Казани горит трехэтажный коттедж

Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.

16:25 11.01.2017 Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.

Видео: в Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами

Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.

15:38 11.01.2017 Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.

С полок «Магнита» в Казани изъяты запрещенные лосьоны

Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».

15:35 11.01.2017 Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».

Поликлиника №18 Казани стала «дружелюбной» для своих пациентов

Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».

15:25 11.01.2017 Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».

В Казани установят 13 новых светофоров

Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

15:23 11.01.2017 Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк

Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

15:20 11.01.2017 Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

В Доме актера в Казани отметят старый Новый год

Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

15:14 11.01.2017 Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

Чтобы вылететь за границу, татарстанец заплатил 475 тысяч рублей долгов

В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

14:56 11.01.2017 В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

Верховный суд РТ не вернул имущество экс-начальнику отдела Росприроднадзора по РТ

Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

14:47 11.01.2017 Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

Фото: в Казани горел автосервис

Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

14:44 11.01.2017 Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

Федор Малыхин: «Что не получилось в последних матчах? Выиграть»

Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

14:32 11.01.2017 Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

Антон Глинкин: «В турнирную таблицу заглянем по окончании регулярного чемпионата»

Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

14:17 11.01.2017 Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

Песков: «Хочется надеяться на здравый смысл США по вопросу введения новых санкций»

Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

13:57 11.01.2017 Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

Зинэтула Билялетдинов: «Матчи против "Салавата" и "Металлурга" получились интересными»

Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

13:38 11.01.2017 Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

«Эхо КМФМК» представит сербский фильм «Ничье дитя»

Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.

13:10 11.01.2017 Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.