За достигнутые высокие показатели в области животноводства и многолетний плодотворный труд Почетное звание «Заслуженный животновод Республики Татарстан» присвоено доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма Рассвет» Кукморского района Александровой Лидие Константиновне.
Кукморянка удостоена Почетного звания «Заслуженный животновод Республики Татарстан»
12.01.2017 09:00 | новости Печать
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Татарстан может принять участие в докапитализации Татфондбанка
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09:37 12.01.2017
В случае принятия решения о санации банка Правительство республики готово оказать финансовое содействие оздоровлению ТФБ.
09:37 12.01.2017
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В результате пожара никто не пострадал.
08:27 12.01.2017
Минлесхоз РТ закупил лесозаготовительное оборудование для поставок древесины на завод «Кастамону»
Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.
06:56 12.01.2017
Лесные хозяйства РТ поставляют до половины сырья на предприятие, в основном древесину, заготовленную в ходе санитарных рубок.
06:56 12.01.2017
Школьники помогли лесоводам собрать шишки для пополнения семенного фонда лесничеств РТ
Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.
05:24 12.01.2017
Для будущих посадок в питомниках и лесах республики дети заготовили 1,3 тонны шишек сосны и ели.
05:24 12.01.2017
Жители одного из сел Елабужского района РТ слепили более 500 снежных фигур
Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.
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Это в два раза больше, чем число жителей самого населенного пункта.
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В США откроется музей «Звездных войн»
В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.
22:06 11.01.2017
В Музее нарративного искусства Дж. Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера.
22:06 11.01.2017
После девяти этапов Africa Eco Race российские «КАМАЗы» идут первым и четвертым в общем зачете
Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.
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Остаются еще три этапа, которые пройдут по территории Мавритании и Сенегала.
21:40 11.01.2017
Рустем Абязов: «Выступления должны быть для детей праздником, запоминаться на всю жизнь»
В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.
21:38 11.01.2017
В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.
21:38 11.01.2017
Видео: При взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017
Заключительный сезон «Игры престолов» начнут снимать в сентябре
В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.
16:35 11.01.2017
В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.
16:35 11.01.2017
Фото: в Казани горит трехэтажный коттедж
Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.
16:25 11.01.2017
Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.
16:25 11.01.2017
Видео: в Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами
Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.
15:38 11.01.2017
Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.
15:38 11.01.2017
С полок «Магнита» в Казани изъяты запрещенные лосьоны
Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».
15:35 11.01.2017
Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».
15:35 11.01.2017
Поликлиника №18 Казани стала «дружелюбной» для своих пациентов
Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».
15:25 11.01.2017
Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».
15:25 11.01.2017
В Казани установят 13 новых светофоров
Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.
15:23 11.01.2017
Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.
15:23 11.01.2017
Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк
Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.
15:20 11.01.2017
Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.
15:20 11.01.2017
В Доме актера в Казани отметят старый Новый год
Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.
15:14 11.01.2017
Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.
15:14 11.01.2017
Чтобы вылететь за границу, татарстанец заплатил 475 тысяч рублей долгов
В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.
14:56 11.01.2017
В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.
14:56 11.01.2017
Верховный суд РТ не вернул имущество экс-начальнику отдела Росприроднадзора по РТ
Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.
14:47 11.01.2017
Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.
14:47 11.01.2017
Фото: в Казани горел автосервис
Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.
14:44 11.01.2017
Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.
14:44 11.01.2017
Федор Малыхин: «Что не получилось в последних матчах? Выиграть»
Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».
14:32 11.01.2017
Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».
14:32 11.01.2017
Антон Глинкин: «В турнирную таблицу заглянем по окончании регулярного чемпионата»
Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.
14:17 11.01.2017
Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.
14:17 11.01.2017
Песков: «Хочется надеяться на здравый смысл США по вопросу введения новых санкций»
Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.
13:57 11.01.2017
Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.
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Зинэтула Билялетдинов: «Матчи против "Салавата" и "Металлурга" получились интересными»
Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.
13:38 11.01.2017
Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.
13:38 11.01.2017
«Эхо КМФМК» представит сербский фильм «Ничье дитя»
Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.
13:10 11.01.2017
Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.
13:10 11.01.2017
Жителю Татарстана грозит 19 лет колонии за жесткое убийство женщины
Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.
12:42 11.01.2017
Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.
12:42 11.01.2017