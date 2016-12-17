Прокурор Кукморского района Ришат Шакиров: «Главная оценка нашей работы – доверие народа»

12.01.2017 08:00 | Тема дня

История возникновения российской прокуратуры начинается 12 января 1722 года с Указа Петра I. Первым Генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского. «Вот око мое, коим я буду все видеть», - сказал Петр I, представляя сенаторам Генерал-прокурора.

Создавая прокуратуру, Петр I ставил перед ней задачу – навести порядок в делах, искоренить взяточничество и беззаконие. Сегодня, как и почти три столетия назад, прокуратура выполняет важную миссию – защищает граждан от нарушения их прав, в том числе от несправедливости, а также общество и государство – от недобросовестных и нарушающих закон граждан.

Сегодня сотрудники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю мы провели беседу с прокурором района Ришатом Шакировым.

1. - Ришат Наилевич, как Вы оцениваете итоги работы уходящего года?

- Я горжусь тем, что нам удается защищать права граждан, а также поддерживать в районе стабильно высокий уровень законности. За 2016 год мы пресекли свыше 700 нарушений законов в различных сферах: социальной, экономической, в уголовном судопроизводстве. А ведь за каждым из этих нарушений стоят судьбы конкретных людей. Мы ценим то, что граждане видят в нас силу и реальную поддержку и обращаются к нам за помощью для защиты своих интересов. В прошлом году 406 граждан обратились в прокуратуру района за восстановлением нарушенных прав. Мы и дальше будем стремиться поддерживать высокий уровень доверия населения к нашей работе.

2. - С какими самыми частыми проблемами обращаются жители?

- Мы активно решали и будем решать такие вопросы, как задержка выплаты заработной платы недобросовестными работодателями. Я считаю, что трудящиеся жители района – это достояние и благо, труд которых должен быть своевременно и надлежащим образом оплачен. Благодаря принятым мерам реагирования в этом году была погашена задолженность предприятий района перед своими работниками по заработной плате на общую сумму свыше 4 миллионов рублей!

Уделяем пристальное внимание соблюдению прав и интересов социально незащищенных категорий граждан, в том числе инвалидов. Так, еще один наглядный пример – обращение пенсионера с жалобой на отсутствие пешеходного перехода в одном из оживленных и важных участков села Большой Кукмор помогло местным жителям «обрести» его только после нашего вмешательства. В ходе проверки установлено, что на улице Ленина в селе Большой Кукмор возле мечети отсутствует пешеходный переход, это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения. После чего, нами было направлено в суд заявление о понуждении исполкома сельского поселения устранить данное нарушение. В результате, дорога была оборудована пешеходным переходом.

Какое-то время назад страховые организации взялись навязывать дополнительные услуги при заключении договоров ОСАГО. И на такие случаи мы реагируем жестко и принципиально. Например, к нам обратился житель района, которому отказались выдать полис ОСАГО без дополнительного страхования жизни и здоровья. Мы незамедлительно возбудили в отношении руководителя страховой компании дело об административном правонарушении. В дальнейшем правонарушитель был подвергнут штрафу в размере 20 тысяч рублей. И снова, лишь после вмешательства прокуратуры жителю района оформлен полис ОСАГО без дополнительных услуг.

Призываю всех граждан района не мириться с подобными нарушениями своих прав и безотлагательно обращаться в прокуратуру. А мы уже будем разбираться и отстаивать законные интересы жителей района.

Надо сказать, что одной из приоритетных задач для нас является защита прав ветеранов и членов их семей. Скажу больше - этот вопрос у нас стоит на особом контроле. Так, например, в апреле 2016 года к нам обратился ветеран Великой Отечественной войны Васильев Иван Павлович из Кукмора, который пожаловался на неудовлетворительные жилищные условия. Мы посетили его квартиру, и было видно невооруженным взглядом, что она остро нуждалась в ремонте. Мы направили информацию руководителям Исполнительного комитета района и местной управляющей компание с постановкой вопроса об изыскании средств по оказанию необходимой помощи ветерану. В результате вмешательства прокуратуры в квартире ветерана был проведен ремонт. Кроме того, мы вручили ветерану праздничный продуктовый набор.

3. - Какие работы проводятся по профилактике экстремизма и терроризма?

- Не будет преувеличением сказать, что сегодня всем гражданам нужна особая помощь в решении подобных угроз наступившего века. Не нужно думать, что это происходит где-то далеко в Азии, Западной Европе, Америке. К сожалению, это имеет отношение и к нашей стране, и к нашему району. Давайте вспомним событие 1999 года, когда был взорван газопровод на территории нашего района или участие в незаконном вооруженном формировании одного из граждан Кукмора в Сирии. Это лишь малая часть случаев, участников которых нам удалось наказать.

Впредь мы не должны допустить таких проявлений! В этих целях мы совместно с другими правоохранительными органами и институтами гражданского общества проводим большую работу. Так, за участие в незаконном вооруженном формировании на территории Сирийской Арабской Республики житель района был приговорен к длительному сроку лишения свободы. Я лично поддерживал государственное обвинение по этому уголовному делу.

Очень страшно, что подобному негативному веянию современности более всего подвержены школьники. И поэтому крайне важно с ними вести регулярную разъяснительную работу. Я лично посетил практически каждую школу района, где школьникам и учителям рассказал об опасностях вовлечения несовершеннолетних в террористическую группировку ДАИШ (запрещенная в РФ группировка). Встретился с имамами. Вместе мы обсудили проблемные вопросы и наметили пути их решения.

Согласитесь, в этом вопросе просто необходимо, чтобы каждый житель района проникся и задался вопросом, что он может сделать для предотвращения той или иной беды, ведь от каждого из нас и от нашей бдительности, в том числе зависит безопасность района в целом.

4. - Бичом нашего времени стало и понятие «коррупция»…

- В прокуратуре ведется большая работа и в направлении противодействия коррупции. Мы регулярно и систематически проводим проверки, чтобы выявить все нарушения. Так, например, по результатам проведенной прокуратурой проверки отделом внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из муниципальных предприятий, похитившего денежные средства предприятия путем незаконного премирования самого себя. Изощренные схемы, надо сказать, ради наживы и обмана.

5. - Вы согласны с мнением, что прокуратуре присуще такие качества, как открытость народу и обществу?

- Конечно, согласен. Мы стремимся к тому, чтобы быть сопричастными и полезными для жителей нашего района, поэтому активно взаимодействуем со средствами массовой информации, общественностью, выступаем на радио, излагаем свои решения в печатных изданиях и в интернете. Каждый может открыть сайт прокуратуры и найти там новости и сведения о принятых нами мерах. Мы даже создали свой аккаунт в инстаграме и теперь будем еще ближе к народу.

Уходящий год был полон сложностей, и, тем не менее, нам удалось достичь положительных результатов в работе. Все это благодаря слаженной работе всего коллектива работников прокуратуры района. Отмечу, что многих успехов мы добились, работая в тесном взаимодействии с судом, отделами органов внутренних дел и Следственного комитета, а также другими правоохранительными органами района.

Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, жителей района – с Новым годом. Желаю благополучия, гармонии в душе, уюта и тепла в доме, и, конечно, крепкого здоровья!