Гороскоп на 12 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

11.01.2017 21:00 | Общество Печать

Гороскоп на 12 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

Гороскоп для Овна на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, овен

В начале дня можно смело давать волю чувствам и креативным фантазиям. Для новых начинаний подходит вторая половина суток, однако помните, что вы будете играть скорее роль подчиненного, чем лидера. Постарайтесь показать все, на что вы способны, и не пренебрегайте важными мелочами. Чем выше ваше мастерство, тем более ценным сотрудником вы будете в глазах начальства. Не забывайте о профилактике заболеваний.

Гороскоп для Тельца на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, телец

Не пытайтесь включиться в новое дело до полудня. Чувства и мечты могут заслонять от вас истинное положение вещей (особенно если дата вашего рождения приходится на середину мая). Вам также не стоит слишком доверять представительницам прекрасного пола. Вторая половина суток создаст отличные условия для смелых начинаний, причём в них вы будете скорее руководителем и вдохновителем, чем простым исполнителем.

Гороскоп для Близнецов на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, близнецы

В начале дня станут притягательными такие сферы жизни, как любовь, мода, музыка, эстетика, религия, творчество. Не исключено, что мысленно вы будете пребывать далеко от того места, в котором находитесь физически. События второй половины суток вернут вас к реальности, но одновременно лишат уверенности. В это время вам напомнят о себе служебные задачи, домашние дела или проблемы, связанные с состоянием здоровья.

Гороскоп для Рака на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рак

В этот день ваше воображение активно и не сдает позиций. Даже во второй половине суток, способствующей погружению в конкретные полезные занятия, вас могут время от времени посещать странные мысли и удивительные видения. Старт новому начинанию лучше дать после полудня. В этот период вы энергичны, твердо стоите на земле, удачливы в делах, легко находите точку опоры в двойственных, противоречивых ситуациях.

Гороскоп для Льва на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, лев

В начале дня воздержитесь от деловых начинаний. В это время суток вы склонны верить в лучшее (что не так плохо), но подвержены обольщениям и самообману (что может привести к нежелательным последствиям). Ближе к вечеру обстоятельства потребуют от вас находчивости, прагматизма, гибкости и сообразительности. Улучшить своё материальное положение вы, скорее всего, сможете именно благодаря этим качествам.

Гороскоп для Девы на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, дева

Сегодня в любой ситуации стоит учитывать вероятность обмана или двойственности. Утро проведите в спокойной обстановке, позволяющей немного расслабиться, или займитесь решением задачи, требующей интуитивного подхода. Во второй половине суток не раздумывая включайтесь в новые дела, инстинкт толкнет вас в верном направлении. Но не удивляйтесь, если партнёр или конкурент займет не до конца ясную вам позицию.

Гороскоп для Весов на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, весы

Ваш день может начаться с приятных воспоминаний и не менее приятных надежд на будущее (например, связанных с любовными отношениями, детьми, друзьями, творческими занятиями). Для физических нагрузок, распутывания интриг, погружения в общие и частные деловые вопросы выбирайте вторую половину суток. В этот период будут наиболее эффективными практические меры, направленные на развитие совместного проекта.

Гороскоп для Скорпиона на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, скорпион

В утренние часы вы можете идеализировать партнёра или любимого человека (особенно если живёте с ним под одной крышей). Не исключены такие чувства, как зависть, ревность, недоверие. Любые иллюзии, владеющие вами утром, в течение дня будут постепенно рассеиваться. После полудня сложатся предпосылки для успеха в общих делах. Укреплению супружеской, романтической или деловой связи помогут конкретные практические шаги.

Гороскоп для Стрельца на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, стрелец

Утром будет естественной тяга к неформальным контактам. Возможен повышенный интерес к музыке, любовным делам, моде, социальной жизни. После полудня обстановка вокруг вас станет более деловой. Именно в это время вы можете получить очередное задание от шефа, который по одному ему известной причине будет рассчитывать только на вас. Постарайтесь оправдать возложенные на вас надежды.

Гороскоп для Козерога на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, козерог

Любовная или творческая фантазия будет управлять вами в начале дня, но уже после полудня подобный образ действий станет неактуальным. Во второй половине суток сложатся прекрасные условия для личных и деловых инициатив. Если вы рождены в декабре, каждое ваше слово будет на вес золота, а вашу власть и популярность никто не рискнет оспаривать. Не исключены забавные ситуации (например, смешные совпадения).

Гороскоп для Водолея на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

Романтичная и зыбкая атмосфера утренних часов может подтолкнуть вас к неадекватной самооценке. Не исключена полная погруженность в мир любовных чувств или творческих фантазий (особенно если дата вашего рождения приходится на середину февраля). Чтобы узнать истинную цену себе и окружающим, во второй половине суток займитесь полезным делом. Это быстро поможет вам рассеять многие иллюзии и сомнения.

Гороскоп для Рыбы на 12 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

В этот день фантазии - ваша лучшая защита от реальности (особенно если вас чем-то не устраивает сложившееся положение дел). Однако лишь утром бегство в выдуманный мир будет беспроигрышным вариантом. Вечером вы можете получить деловое предложение, от которого не решитесь отказаться, или стать объектом язвительной критики, поневоле заставляющей вас взглянуть на себя с более практичных и трезвых позиций.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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