В Староюмьинской сельской библиотеке для детей была организована книжная выставка

В Республике

Рустем Абязов: «Выступления должны быть для детей праздником, запоминаться на всю жизнь»

В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

21:38 11.01.2017 В Казани открывается третий концерт проекта «Звезды из завтра», в котором ученики музыкальных школ играют вместе с оркестром La Primavera.

Видео: при взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек

Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

18:20 11.01.2017 Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.

Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование

Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

17:53 11.01.2017 Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.

Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России

Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

17:35 11.01.2017 Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.

Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»

Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

16:43 11.01.2017 Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин

Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.

16:39 11.01.2017 Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.

Заключительный сезон «Игры престолов» начнут снимать в сентябре

В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.

16:35 11.01.2017 В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.

Фото: в Казани горит трехэтажный коттедж

Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.

16:25 11.01.2017 Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.

Видео: в Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами

Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.

15:38 11.01.2017 Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.

С полок «Магнита» в Казани изъяты запрещенные лосьоны

Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».

15:35 11.01.2017 Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».

Поликлиника №18 Казани стала «дружелюбной» для своих пациентов

Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».

15:25 11.01.2017 Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».

В Казани установят 13 новых светофоров

Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

15:23 11.01.2017 Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк

Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

15:20 11.01.2017 Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

В Доме актера в Казани отметят старый Новый год

Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

15:14 11.01.2017 Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

Чтобы вылететь за границу, татарстанец заплатил 475 тысяч рублей долгов

В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

14:56 11.01.2017 В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

Верховный суд РТ не вернул имущество экс-начальнику отдела Росприроднадзора по РТ

Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

14:47 11.01.2017 Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

Фото: в Казани горел автосервис

Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

14:44 11.01.2017 Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

Федор Малыхин: «Что не получилось в последних матчах? Выиграть»

Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

14:32 11.01.2017 Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

Антон Глинкин: «В турнирную таблицу заглянем по окончании регулярного чемпионата»

Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

14:17 11.01.2017 Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

Песков: «Хочется надеяться на здравый смысл США по вопросу введения новых санкций»

Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

13:57 11.01.2017 Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

Зинэтула Билялетдинов: «Матчи против "Салавата" и "Металлурга" получились интересными»

Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

13:38 11.01.2017 Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

«Эхо КМФМК» представит сербский фильм «Ничье дитя»

Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.

13:10 11.01.2017 Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.

Жителю Татарстана грозит 19 лет колонии за жесткое убийство женщины

Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.

12:42 11.01.2017 Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.

Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества

14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.

12:33 11.01.2017 14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.

Минэкологии РТ начало принимать жалобы о свалках и выбросах через Telegram и WhatsApp

Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.

12:25 11.01.2017 Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.

Лазарев и Архипов тренируются с первой командой «Ак Барса»

Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.

12:15 11.01.2017 Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.

Глава МИД Польши стал объектом для насмешек, придумав новую страну

Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.

11:40 11.01.2017 Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.

«Тулпар Эйр» отсудил у «Антонов Групп» 904 тыс. рублей за два авиадвигателя

Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.

11:27 11.01.2017 Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.

За 2016 год судебными приставами РТ выдворено 896 иностранцев

Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.

11:24 11.01.2017 Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.