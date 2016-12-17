По данным отдела ЗАГС, в прошлом году в районе число рождаемости составило 635, смертности - 603. Свой брак зарегистровали 284 пары, расторгли – 90 пар.
В Кукморском районе в прошлом году появилось на свет 635 детей
11.01.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
Видео: при взрыве газа в Саратове пострадали 11 человек
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Взрыв бытового газа произошел в шестиэтажном жилом доме в Ленинском районе.
18:20 11.01.2017
Генпрокурор РФ поручил проверить исполнительную власть и образование
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Поручение о проверке государственных органов и образовательных учреждений Юрий Чайка сделал прокурорам субъектов РФ.
17:53 11.01.2017
Татарстан в лидерах по организации и проведению осеннего призыва 2016 года в России
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Итоги осенней призывной кампании в режиме видеоконференции подвел начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ.
17:35 11.01.2017
Артем Здунов: «Без согласия юридического лица перевести счет в доверительное управление не могли»
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.
16:43 11.01.2017
Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана Илдусу Нафикову классный чин
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017
Илдус Нафиков стал государственным советником юстиции 2 класса.
16:39 11.01.2017
Заключительный сезон «Игры престолов» начнут снимать в сентябре
В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.
16:35 11.01.2017
В последнем сезоне проекта будет всего шесть эпизодов.
16:35 11.01.2017
Фото: в Казани горит трехэтажный коттедж
Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.
16:25 11.01.2017
Пожар случился в доме на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино.
16:25 11.01.2017
Видео: в Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами
Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.
15:38 11.01.2017
Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения.
15:38 11.01.2017
С полок «Магнита» в Казани изъяты запрещенные лосьоны
Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».
15:35 11.01.2017
Вопреки постановлению главного государственного санитарного врача России в магазине сети по улице Родина продавали лосьоны «Огуречный» и «Розовый».
15:35 11.01.2017
Поликлиника №18 Казани стала «дружелюбной» для своих пациентов
Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».
15:25 11.01.2017
Медицинское учреждение является пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский стандарт».
15:25 11.01.2017
В Казани установят 13 новых светофоров
Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.
15:23 11.01.2017
Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.
15:23 11.01.2017
Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк
Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.
15:20 11.01.2017
Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.
15:20 11.01.2017
В Доме актера в Казани отметят старый Новый год
Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.
15:14 11.01.2017
Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.
15:14 11.01.2017
Чтобы вылететь за границу, татарстанец заплатил 475 тысяч рублей долгов
В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.
14:56 11.01.2017
В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.
14:56 11.01.2017
Верховный суд РТ не вернул имущество экс-начальнику отдела Росприроднадзора по РТ
Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.
14:47 11.01.2017
Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.
14:47 11.01.2017
Фото: в Казани горел автосервис
Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.
14:44 11.01.2017
Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.
14:44 11.01.2017
Федор Малыхин: «Что не получилось в последних матчах? Выиграть»
Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».
14:32 11.01.2017
Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».
14:32 11.01.2017
Антон Глинкин: «В турнирную таблицу заглянем по окончании регулярного чемпионата»
Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.
14:17 11.01.2017
Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.
14:17 11.01.2017
Песков: «Хочется надеяться на здравый смысл США по вопросу введения новых санкций»
Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.
13:57 11.01.2017
Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.
13:57 11.01.2017
Зинэтула Билялетдинов: «Матчи против "Салавата" и "Металлурга" получились интересными»
Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.
13:38 11.01.2017
Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.
13:38 11.01.2017
«Эхо КМФМК» представит сербский фильм «Ничье дитя»
Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.
13:10 11.01.2017
Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.
13:10 11.01.2017
Жителю Татарстана грозит 19 лет колонии за жесткое убийство женщины
Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.
12:42 11.01.2017
Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.
12:42 11.01.2017
Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества
14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.
12:33 11.01.2017
14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.
12:33 11.01.2017
Минэкологии РТ начало принимать жалобы о свалках и выбросах через Telegram и WhatsApp
Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.
12:25 11.01.2017
Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.
12:25 11.01.2017
Лазарев и Архипов тренируются с первой командой «Ак Барса»
Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.
12:15 11.01.2017
Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.
12:15 11.01.2017
Глава МИД Польши стал объектом для насмешек, придумав новую страну
Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.
11:40 11.01.2017
Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.
11:40 11.01.2017
«Тулпар Эйр» отсудил у «Антонов Групп» 904 тыс. рублей за два авиадвигателя
Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.
11:27 11.01.2017
Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.
11:27 11.01.2017
За 2016 год судебными приставами РТ выдворено 896 иностранцев
Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.
11:24 11.01.2017
Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.
11:24 11.01.2017
Первые 45 предпринимателей-клиентов ТФБ получили микрозаймы на сумму более 90 миллионов рублей
В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.
11:11 11.01.2017
В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.
11:11 11.01.2017
«Рубин» интересуется защитником «Локомотива»
Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».
10:55 11.01.2017
Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».
10:55 11.01.2017