Артем Здунов о ТФБ-Финанс: «Без согласия юридического лица такие действия произведены быть не могли»

11.01.2017 18:00 | новости Печать

Артем Здунов о ТФБ-Финанс: «Без согласия юридического лица такие действия произведены быть не могли»

Министр экономики РТ рассказал, что о деятельности ТФБ-Финанс можно будет говорить после завершения сверки АСВ.

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). «Без согласия юридического лица такие действия произведены быть не могли. На адрес горячей линии поступали вопросы, но чтобы без ведома были переведены средства, так вопрос не стоял», — рассказал журналистам министр экономики РТ Артем Здунов, отвечая на вопрос о вкладчиках ТФБ-Финанс.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков рассказал «Татар-информу», что сложно представить ситуацию, когда средства вкладчика без его ведома могут оказаться в доверительном управлении.

«Возможно, речь идет о том, что банк, который берет у клиента деньги и располагает их на депозите, имеет определенную инвестиционную программу, и, возможно, уже банк может передать какую-то часть средств — но не персонализированную, а общую какую-то часть средств и от своего же имени — в доверительное управление другой компании. Но ответственность перед клиентом будет нести не компания, управляющая этими деньгами, а банк», — отметил эксперт.

Банки, по словам аналитика, помимо выдачи кредитов, могут проводить инвестиционную деятельность как один из способов зарабатывания денег. 

«Мы все привыкли, что банк выдает только кредиты, но на самом деле банк также может вкладывать свои средства в облигации — как государственные, так и корпоративные, проводить операции на фондовом рынке, на валютном рынке. Он также может отдавать эти средства под управление каких-то других компаний».

По мнению Кочеткова, если клиент не заключает договора, то его средства не могут быть переданы третьим лицам. Если такое все же произошло, чтобы оценить действия банка, нужно разобраться, идет ли речь о том, что банк реализует свою инвестиционную программу или же происходит прямая передача средств. 

«Если происходит прямая передача — допустим, человек положил в банк 200 тыс. рублей и эти деньги у него потом оказались на личном счете доверительного управления, то есть, непосредственно подписан этот счет как находящийся в доверительном управлении — тогда нужно смотреть на то, чтобы не было ли каких-то мелких букв в договоре, которые позволяют это сделать», — рассказал эксперт.

На сайте «ТФБ-Финанс» в разделе «Доверительное управление»  выложены 9 различных вариантов договоров доверительного управления — для физических и юридических лиц, договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках доверительного управления имуществом в разных редакциях, в том числе в редакции июня 2016 года. Во всех договорах прямо в заголовке указывается, что это договор доверительного управления имуществом (договор присоединения) либо договор на ведение ИИС. 

«Честно говоря, надо очень внимательно сейчас обращаться с бумагами, которые мы подписываем. Бумага — это юридически обязывающий документ», — говорит Кочетков

 


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