С 1 февраля неработающим россиянам повысят пенсии

11.01.2017 16:30 | новости

Ориентировочно на 5,8% с 1 февраля повысятся пенсии неработающих пенсионеров в России.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в Набережных Челнах вырастет на 700 рублей и составит более 12 тысяч рублей. Вырастет и стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля, в 2016 году один балл стоил 74,27 рубля.