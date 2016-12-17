Шутка над одноклассником обернулась школьнице уголовным делом

11.01.2017 11:00 | новости

Со слов самой восьмиклассницы во время седьмого урока она взяла сотовый телефон, оставленный без присмотра одноклассником. Попытавшись его разблокировать, она набрала номер «112». Услышав голос оператора, не задумываясь о последствиях, в шутку сообщила, что в школе заложена бомба.

- Накануне школьница позвонила с телефона одноклассника на канал службы спасения «112» и сообщила, что в их школе заложена бомба. Экстренными службами в срочном порядке было эвакуированы дети и учителя, всего 332 человека. Проведённым осмотром с применением служебной собаки взрывоопасных предметов не обнаружено, рассказал KZNLIVE источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками по делам несовершеннолетних задержана 15-летняяшкольница Министерством внутренних дел по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Изъята аудиозапись.

15-летней учащейся средней общеобразовательной школы №15 грозит лишение свободы до 3 лет за ложное сообщение о заложенной бомбе.