Шутка над одноклассником обернулась школьнице уголовным делом

11.01.2017 11:00 | новости Печать

Шутка над одноклассником обернулась школьнице уголовным делом
Со слов самой восьмиклассницы во время седьмого урока она взяла сотовый телефон, оставленный без присмотра одноклассником. Попытавшись его разблокировать, она набрала номер «112». Услышав голос оператора, не задумываясь о последствиях, в шутку сообщила, что в школе заложена бомба.
 
 
- Накануне школьница позвонила с телефона одноклассника на канал службы спасения «112» и сообщила, что в их школе заложена бомба. Экстренными службами в срочном порядке было эвакуированы дети и учителя, всего 332 человека. Проведённым осмотром с применением служебной собаки взрывоопасных предметов не обнаружено, рассказал KZNLIVE источник в правоохранительных органах.
 
 Сотрудниками по делам несовершеннолетних задержана 15-летняяшкольница Министерством внутренних дел по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Изъята аудиозапись.
 
15-летней учащейся средней общеобразовательной школы №15 грозит лишение свободы до 3 лет за ложное сообщение о заложенной бомбе.
 
 


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