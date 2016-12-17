Кукморянка нанесла побои родственнице

11.01.2017 17:00 | Происшествия в Кукморе

За период с 1 по 7 января 2017 года в дежурной части отдела МВД России по Кукморскому району зарегистрировано 62 заявления и сообщения, из них 2 о преступлениях:

- 1 января около 19.00 часов 40-летняя жительница села Олуяз, находясь дома, нанесла побои и угрожала убийством гражданке К.;

- в тот же день около 9 часов утра 31-летний житель деревни Янцобино нанес побои и угрожал убийством жене.

Всего за указанный период на территории района произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадавших не имеется. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 84 человек.