В Ледовом дворце «Олимп» состоялся зональный республиканский этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди команд 2006-2007 годов рождения. Участвовали команды «Ягуар» (Кукмор), «Тимерхан» (Богатые Сабы), «Балтач» (Балтаси). По результатам игр третье место заняла команда «Балтач», второе - «Тимерхан», первое место - «Ягуар».
Кукморские хоккеисты заняли 1 место в соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова (фото)
11.01.2017 16:00 | Спорт Печать
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Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.
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Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.
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Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.
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Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.
11:27 11.01.2017
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11:24 11.01.2017
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11:24 11.01.2017
Первые 45 предпринимателей-клиентов ТФБ получили микрозаймы на сумму более 90 миллионов рублей
В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.
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В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.
11:11 11.01.2017
«Рубин» интересуется защитником «Локомотива»
Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».
10:55 11.01.2017
Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».
10:55 11.01.2017
Появились фото смертельной аварии в Агрызском районе
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе.
10:49 11.01.2017
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе.
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10:43 11.01.2017
Рамзан Кадыров заявил о задержании группы боевиков, изъятии оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.
10:43 11.01.2017
«Динамо-Казань» попало в сильнейшую группу второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом
Круговой турнир команды этой группы сыграют с 15 января по 26 февраля.
10:34 11.01.2017
Круговой турнир команды этой группы сыграют с 15 января по 26 февраля.
10:34 11.01.2017
В Альметьевске осудят бизнесмена за неуплату более 14 млн рублей налогов
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Мужчина внёс в декларации по подоходному налогу заведомо ложные сведения.
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Оползни стали причиной отмены девятого этапа «Дакара»
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Мэр Бугульмы: «До конца недели мы ликвидируем последствия снегопада»
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10:00 11.01.2017
За аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 тыс. человек.
10:00 11.01.2017
Более 100 тыс. вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения
Выплачено 77,5 процента суммы, подлежащей возмещению.
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Выплачено 77,5 процента суммы, подлежащей возмещению.
09:02 11.01.2017
В Набережных Челнах в ДТП погиб пешеход
Пешеход скончался на месте происшествия.
08:25 11.01.2017
Пешеход скончался на месте происшествия.
08:25 11.01.2017