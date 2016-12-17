Кукморские хоккеисты заняли 1 место в соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова (фото)

В Республике

Видео: в Татарстане перевернулся большегруз с опаснейшими химикатами

Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения

15:38 11.01.2017 Гидроксиламин при попадании на кожу вызывает экземы и нагноения

В Казани установят 12 новых светофоров

Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

15:23 11.01.2017 Объекты являются частью республиканской целевой подпрограммы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк

Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

15:20 11.01.2017 Банки-агенты приступят к работе 12 января, клиенты распределены по начальной букве фамилии.

В Доме актера в Казани отметят старый Новый год

Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

15:14 11.01.2017 Почетными гостями праздника станут ветераны сцены.

Чтобы вылететь за границу, татарстанец заплатил 475 тысяч рублей долгов

В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

14:56 11.01.2017 В новогодние праздники в аэропорту Казани судебные приставы искали должников, которые пытались вылететь за границу, не оплатив долги.

Верховный суд РТ не вернул имущество экс-начальнику отдела Росприроднадзора по РТ

Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

14:47 11.01.2017 Расходы превысили доходы госслужащего и членов его семьи.

Фото: в Казани горел автосервис

Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

14:44 11.01.2017 Остались целыми «Рено» и «Шевроле», «Нива» и оборудование частично подгорели.

Федор Малыхин: «Что не получилось в последних матчах? Выиграть»

Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

14:32 11.01.2017 Форвард казанского «Ак Барса» подвел итог домашней серии и назвал причины поражений в играх с «Салаватом» и «Металлургом».

Антон Глинкин: «В турнирную таблицу заглянем по окончании регулярного чемпионата»

Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

14:17 11.01.2017 Нападающий казанского клуба отметил, что полностью восстановился после микротравмы и готов выйти на лед в ближайшей игре.

Песков: «Хочется надеяться на здравый смысл США по вопросу введения новых санкций»

Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

13:57 11.01.2017 Антироссийские санкции со стороны США могут затронуть финансовый и энергетический секторы российской экономики.

Зинэтула Билялетдинов: «Матчи против "Салавата" и "Металлурга" получились интересными»

Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

13:38 11.01.2017 Главный тренер казанского клуба прокомментировал неудачи в последних матчах команды и рассказал о подготовке к плей-офф Кубка Гагарина.

«Эхо КМФМК» представит сербский фильм «Ничье дитя»

Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.

13:10 11.01.2017 Сценарий к фильму признан лучшим на казанском фестивале в 2016 году.

Жителю Татарстана грозит 19 лет колонии за жесткое убийство женщины

Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.

12:42 11.01.2017 Мужчина нанес своей жертве не менее 165 ударов руками и неустановленными предметами по различным частям тела.

Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества

14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.

12:33 11.01.2017 14 декабря суд наложил арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов экс-главы Минэкономразвития РФ на общую сумму около 500 млн рублей.

Минэкологии РТ начало принимать жалобы о свалках и выбросах через Telegram и WhatsApp

Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.

12:25 11.01.2017 Глава ведомства Фарид Абдулганиев уверен, что абонент «экологи» должен быть в телефонной книжке у всех татарстанцев.

Лазарев и Архипов тренируются с первой командой «Ак Барса»

Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.

12:15 11.01.2017 Казанский клуб продолжает подготовку к трехматчевой выездной серии.

Глава МИД Польши стал объектом для насмешек, придумав новую страну

Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.

11:40 11.01.2017 Витольд Ващиковский в Нью-Йорке собрался провести переговоры с главой МИД несуществующего Сан-Эскобара.

«Тулпар Эйр» отсудил у «Антонов Групп» 904 тыс. рублей за два авиадвигателя

Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.

11:27 11.01.2017 Судебный процесс, длившийся 4 месяца, закончился удовлетворением иска Казанской авиакомпании к бизнесмену из Арабских Эмиратов.

За 2016 год судебными приставами РТ выдворено 896 иностранцев

Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.

11:24 11.01.2017 Большая часть выдворенных из Татарстана иностранцев – уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран СНГ.

Первые 45 предпринимателей-клиентов ТФБ получили микрозаймы на сумму более 90 миллионов рублей

В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.

11:11 11.01.2017 В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 97 заявок на получение микрозаймов на общую сумму более 150 млн рублей.

«Рубин» интересуется защитником «Локомотива»

Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».

10:55 11.01.2017 Также на игрока претендуют «Краснодар» и московский «Спартак».

Появились фото смертельной аварии в Агрызском районе

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе.

10:49 11.01.2017 Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе.

В Чечне предотвращена серия резонансных преступлений

Рамзан Кадыров заявил о задержании группы боевиков, изъятии оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

10:43 11.01.2017 Рамзан Кадыров заявил о задержании группы боевиков, изъятии оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.

«Динамо-Казань» попало в сильнейшую группу второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом

Круговой турнир команды этой группы сыграют с 15 января по 26 февраля.

10:34 11.01.2017 Круговой турнир команды этой группы сыграют с 15 января по 26 февраля.

В Альметьевске осудят бизнесмена за неуплату более 14 млн рублей налогов

Мужчина внёс в декларации по подоходному налогу заведомо ложные сведения.

10:29 11.01.2017 Мужчина внёс в декларации по подоходному налогу заведомо ложные сведения.

Оползни стали причиной отмены девятого этапа «Дакара»

Грузовики «КАМАЗ-Мастер» по договоренности с организаторами ралли выберут альтернативный путь для объезда оползня.

10:17 11.01.2017 Грузовики «КАМАЗ-Мастер» по договоренности с организаторами ралли выберут альтернативный путь для объезда оползня.

Мэр Бугульмы: «До конца недели мы ликвидируем последствия снегопада»

Глава Бугульминского района прокомментировал введение режима чрезвычайной ситуации в городе по причине обильного снегопада.

10:07 11.01.2017 Глава Бугульминского района прокомментировал введение режима чрезвычайной ситуации в городе по причине обильного снегопада.

В новогодние праздники Татарстан посетили 110 тысяч туристов

За аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 тыс. человек.

10:00 11.01.2017 За аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 тыс. человек.

Более 100 тыс. вкладчиков ТФБ из Татарстана получили страховые возмещения

Выплачено 77,5 процента суммы, подлежащей возмещению.

09:02 11.01.2017 Выплачено 77,5 процента суммы, подлежащей возмещению.