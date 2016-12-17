Кукморяне могут сообщить о незаконной свалке и загрязнениях через Telegram и WhatsApp

11.01.2017 15:00 | новости Печать

Кукморяне могут сообщить о незаконной свалке и загрязнениях через Telegram и WhatsApp

Министерство экологии и природных ресурсов РТ теперь принимает жалобы граждан о незаконных свалках, загрязняющих окружающую среду выбросах и других правонарушениях в сфере экологии посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp. Номер +79872169779 рекомендовано внести в телефонные книжки мобильных устройств всем татарстанцам, пишет Татар-информ.

«Возможность оперативно сообщить о нарушениях природоохранного законодательства должна быть у каждого. Контакт "экологи" должен появиться у всех», – сказал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Оперативно с помощью одного из мессенджеров можно отправить сообщение также о безлицензионной добыче полезных ископаемых, ограничении доступа к водным объектам, сбросе загрязняющих веществ в водоемы, на почву, загрязнении атмосферы и других правонарушениях в сфере экологии.

Вместе с тем обращения по-прежнему можно оставить по телефону горячей линии (843) 267-68-67, электронной почте, через интернет-приемную, электронную систему «Народный контроль» и мобильное приложение «Школьный экопатруль».

Ведомство напоминает, что предоставившим оперативную информацию о нарушениях природоохранного законодательства с фото- или видеофиксацией нарушения выплачивается вознаграждение.

По итогам 2016 года в Министерство экологии от очевидцев поступило более 10 тысяч сообщений о нарушениях природоохранного законодательства.

По словам экологов, оперативное реагирование на обращения позволяет минимизировать ущерб, нанесенный природе, и выявить нарушителя по горячим следам. 


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