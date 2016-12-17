Коллектив редакции газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») говорит «СПАСИБО» своим читателям и подписчикам!

11.01.2017 13:00 | новости

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году - сегодня отмечается Международный день «спасибо».

Помня о том, что слова благодарности обладают магическими свойствами - дарят радость, выражают внимание и передают положительные эмоции, коллектив районной редакции благодарит читателей газеты и подписчиков сайта газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»). Огромное спасибо за то, что вы не остаетесь равнодушными к событиям, происходящим в районе, пишите и делитесь с нами своими новостями, рассказами и мыслями!!!