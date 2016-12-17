Кукмор станет 24-м городом на карте Республики Татарстан

11.01.2017 14:00 | новости

В Татарстане может появиться 24-й по счету город — Кукмор, который сейчас является поселком городского типа. За повышение статуса высказались 80% кукморян. Сегодня результаты народного голосования, прошедшего в Кукморе в ноябре 2016 года, и подготовленный законопроект о смене статуса местные власти направили на рассмотрение президенту и правительству РТ. Согласится ли республика удовлетворить притязания Кукмора на «городское» бюджетное финансирование?



Как выяснила «Вечерняя Казань», стать горожанами кукморяне мечтают давно. В последний раз вопрос о преобразовании поселка в город жители поднимали в 1985 году, предлагали даже новое название — Азино. Но трезво взвесив все за и против (в советское время сельским медикам, учителям и работникам культуры полагались существенные льготы), районные власти отложили этот вопрос на будущее.



И, похоже, оно настало. 20 ноября прошлого года, когда в муниципалитетах Татарстана проходил референдум о самообложении, кукморяне заодно провели голосование о смене статуса своего поселка. Согласно его итогам, опубликованным в районной газете, 80,7% высказались за город, 19,3% - против. Всего в голосовании приняло участие 66,9% активного населения.



- Кукмор имеет все основания считаться городом районного значения. Во-первых, по численности населения. Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве РТ» в городе должно проживать не менее 12 тысяч, а у нас в поселке живет 17,6 тысячи человек, - сказала «Вечерней Казани» заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина. - Во вторых, чтобы называться городом, населенный пункт должен являться «промышленным, культурным и административным центром, имеющим развитую социальную, производственную, инженерную и транспортную инфраструктуры». В Кукморе промышленность развита как ни в каком другом сельском райцентре. У нас три бюджетообразующих предприятия: Кукморский валяльно-войлочный комбинат, который более 120 лет выпускает известные на всю Россию валенки, Кукморская швейная фабрика и не менее известный Кукморский завод металлопосуды. В третьих, многие социальные льготы для сельчан остались в прошлом, система налогообложения тоже изменилась. Следовательно, Кукмор ничего не потеряет от смены статуса, а только выиграет. Повысится инвестиционная и туристическая привлекательность Кукмора. Появится больше рабочих мест, город будет расти. Люди это прекрасно понимают. За последнее время мы получили массу обращений от жителей и руководителей предприятий о преобразовании поселка. Перед голосованием обсудили этот вопрос во всех трудовых коллективах.



По словам Каримуллиной, сегодня «статусные» поправки в республиканский закон об определении границ Кукморского района были направлены президенту Минниханову и в Кабмин РТ. После их заключения законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсовет республики, ориентировочно депутаты приступят к его изучению во втором квартале 2017 года.



Если решение Госсовета будет положительным, Кукмор станет 24-м по счету городом в Татарстане. Сейчас, по данным официального портала правительства РТ, на карте республики имеются два городских округа — Казань и Набережные Челны и 21 городское поселение — от Азнакаево до Тетюш, в том числе самый молодой город Татарстана и самый малочисленный России — Иннополис. Напомним, он был создан постановлением правительства РФ 2013 года на территории Верхнеуслонского района в статусе поселка. А в ноябре 2014 года решением Госсовета РТ преобразован в город (в республиканском законодательстве предусмотрена такая возможность в случае «исключительного исторического значения» населенного пункта и «перспективы его социально-экономического развития»).



Кукморяне убеждены, что их случай не менее исключителен. Кукмор имеет 700-летнюю историю и в письменных источниках впервые упоминается в 1602 - 1603 гг. в связи с появлением медеплавильных заводов и восстанием Емельяна Пугачева, рассказали «Вечерней Казани» в местном краеведческом музее. Что касается дня сегодняшнего, то у кукморян большие планы на валенки, сковородки и местную горнолыжную базу — локомотивы туриндустрии.



- Куда охотнее придет инвестор и турист: в поселок или в город? Конечно в город, - уверена замгендиректора Кукморского валяльно-войлочного комбината Ляля Шарипова. - Разве плохо, если на наших валенках будет написано «произведено в городе Кукморе»? Мы импортируем нашу продукцию за рубеж, слово «город» положительно отразится на нашем бренде.



- Если мы станем городом, то в бюджет будет закладываться больше средств на благоустройство, - считает председатель Разинского ТОС (территориального общественного самоуправления в границах Кукмора) Валентин Иванов.



В Совете муниципальных образований РТ на кукморские амбиции отреагировали с пониманием.

- Статус города — в первую очередь вопрос престижа. А при инициативном руководстве — это и другое бюджетное финансирование, дороги, уровень жизни. Сейчас, конечно, кукморяне как жители райцентра имеют льготные тарифы на газ и некоторые другие ресурсы. Молодые медики и учителя могут претендовать на «подъемные» миллионы. Но такие привилегии не многочисленны. И сторицей окупятся, когда Кукмор станет городом, - считает исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Александр Барышев.

Он напомнил, что в 2008 году городом назвался Арск, который с 1938 года тоже был поселком городского типа (хотя в имперские времена именовался уездным городом Казанского наместничества).



А вот доктор политических наук, завкафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Владимир Беляев смотрит на инициативу со скепсисом:

- Бюджетное финансирование города и поселка, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но потянет ли Татарстан еще один город? Лишних денег у республики, как мы знаем, нет. Давайте посмотрим на райцентры, которые за последние тридцать лет получили статус города. Стали ли они городами в привычном понимании этого слова? В них появился общественный электрический транспорт, подземные коммуникации, хорошие дороги, больницы? Наоборот, в райцентрах закрывают малокомплектные школы, медпункты, роддома...