Марсель Садыков из Большого Кукмора сотворил самого большого петуха

11.01.2017 12:00 | новости

В последние годы стало принято встречать Новый год с большим размахом. Территории организаций и предприятий, поселений украшаются красивыми снежными фигурами. Деда Мороза и Снегурочку уже не лепят по простому, как прежде, вдобавок учитывается и символ наступающего года по восточному гороскопу. Конечно, такое дело не каждому по плечу и не всем дано быть скульпторами, поэтому на такую работу в основном приглашаются мастера.

Нынче очень красиво украшен центр Большого Кукмора. Проезжая через село, наверное, у многих вызывает восхищение важный петух, который гордо стоит недалеко от главной дороги: это можно назвать настоящим произведением искусства. Фигура петуха, который стал полноправным хозяином 2017 года, будто встречает и провожает путников. Я думала, что его выполнил скульптор из какого-нибудь города, а это, как оказалось, работа Марселя Садыкова, который родился и вырос в нашем Кукморе.

Что интересно, парень нигде не обучался художественному искусству, скульптуре, а научился всему сам. Впрочем, будет правильнее сказать, что эти способности у него – дар природы.

- С малых лет увлекаюсь рисованием, - говорит он. – Уже тогда заинтересованный снежными фигурами даже на ощупь пытался понять секреты их создания. Часто бывал в мастерской самодеятельного художника дяди Коли. Когда учился в первой школе начал создавать различные фигуры из гипса. А дома в свободное время, не выходя на улицу, с увлечением занимался этим делом. Под руководством учителя по труду Фоата абыя участвовал в различных олимпиадах.

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