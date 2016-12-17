Житель Жилого Рудника Файзрахман Бариев: «Нынче весна будет долгожданной»

11.01.2017 08:00 | Тема дня

Говорят, январь – к весне поворот. Действительно, в трескучие морозы солнце начинает пригревать своими лучами. Но, по словам жителя деревни Жилой Рудник, уже долгие годы наблюдающего за явлениями природы, Файзрахмана Бариева, весна будет долгожданной.

- 31 декабря было тепло, значит, зима протянется надолго, - говорит он. – Обратите внимание на крыши: длинные сосульки после потепления в декабре говорят о том, что зима еще не скоро отступит. В марте, как обычно, будет холодно. Май же, по прогнозам, должен быть довольно теплым. Такая погода отлично подойдет для различных вредных насекомых. Это говорит о том, что они нанесут вред яблоням и другим плодовым деревьям, тем самым плохо повлияют на урожай.