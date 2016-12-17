Татарстанское УФАС проверит обоснованность повышения цен на яйцо куриное

11.01.2017 09:00 | новости

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан возбудило дело в отношении ООО «Птицеводческий комплекс «Ак барс». Изучение рынка и анализ материалов позволили установить повышение цен на яйцо куриное.

Повышение зафиксировано, в частности, со стороны филиала общества с ограниченной ответственностью – птицефабрики «Яратель», которая непосредственно осуществляет производство данного продукта. При этом значительное повышениеотпускных цен наблюдается по всем товарным позициям птицефабрики.

Так, по таким товарным позициям как яйцо куриное 1 категории, яйцо куриное 2 категории, яйцо куриное отборное имеется необоснованное повышение отпускных цен. Иными словами, общее отклонение отпускных цен с 01.09.2016 г. по 30.11.2016г. несопоставимо с ростом себестоимости.

Рассмотрение дела назначено на 19 января 2017 года.