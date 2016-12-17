«Европротокол» упрощает оформление ДТП

11.01.2017 11:00 | ГИБДД сообщает Печать

«Европротокол» упрощает оформление ДТП

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

сотрудников дежурных групп подразделений Госавтоинспекции

при поступлении информации о ДТП, подпадающем под условия

«Европротокола»

При поступлении сообщения о ДТП, в результате которого вред причинен только имуществу, сотрудник дежурной группы подразделения Госавтоинспекции выясняет:

1) сколько транспортных средств участвовали в ДТП;

2)      застрахована ли гражданская ответственность их владельцев в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

3)      причинен ли вред чему-либо, кроме транспортных средств, участвовавших в ДТП;

4)      имеются ли у участников ДТП разногласия по обстоятельствам причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате ДТП.

Если в ДТП участвовали два транспортных средства (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате ДТП не вызывают разногласий участников, сотрудник предлагает оформить документы о ДТП самостоятельно, без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения.

В случае отказа кого-либо из участников ДТП оформить документы о ДТП самостоятельно (в том числе, если по предварительной оценке вред, причиненный его транспортному средству, превышает размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения этого вреда) сотрудник:

1) информирует о возможности оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции и разъясняет куда и в какое время могут прибыть участники ДТП для оформления документов о ДТП сотрудниками полиции;

2)      сообщает о необходимости перед оставлением места ДТП предварительно зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

Решение о направлении уполномоченных сотрудников полиции для оформления документов на месте ДТП принимается должностным лицом в зависимости от наличия обстоятельств, влекущих невозможность оформления документов о ДТП на посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, а также от близости указанных сотрудников к месту происшествия.

 


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