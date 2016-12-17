Кукморский райдер занял второе место на сноуборд-контесте по джиббингу в Ижевске

В Республике

В Набережных Челнах в ДТП погиб пешеход

Пешеход скончался на месте происшествия.

08:25 11.01.2017 Пешеход скончался на месте происшествия.

Ильдар Галеев: «Детские книги могут быть объектом коллекционирования»

Презентация уникальных переизданий детских книг 1920-х годов и изданий известного московского галериста Ильдара Галеева прошла в «Смене»

07:35 11.01.2017 Презентация уникальных переизданий детских книг 1920-х годов и изданий известного московского галериста Ильдара Галеева прошла в «Смене»

Самые крупные госконтракты 2016 года в Татарстане достались ГЖФ, КВЗ и самарским дорожникам

«Татар-информ» представляет топ самых крупных государственных контрактов, которые были заключены в Татарстане в 2016 году.

06:50 11.01.2017 «Татар-информ» представляет топ самых крупных государственных контрактов, которые были заключены в Татарстане в 2016 году.

Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» выиграл восьмой этап ралли Africa Eco Race

В неофициальном зачете среди грузовиков экипаж Каргинова идет первым, а Куприянова – третьим.

22:24 10.01.2017 В неофициальном зачете среди грузовиков экипаж Каргинова идет первым, а Куприянова – третьим.

Дмитрий Сотников возглавил грузовой зачет после восьми этапов ралли «Дакар-2017»

Вторым в грузовом зачете идет экипаж Эдуарда Николаева.

22:02 10.01.2017 Вторым в грузовом зачете идет экипаж Эдуарда Николаева.

Объявлены победители конкурса «Зимняя палитра»

В ежегодном республиканском конкурсе приняли участие 70 учащихся художественных школ.

19:53 10.01.2017 В ежегодном республиканском конкурсе приняли участие 70 учащихся художественных школ.

«Новогодние приключения Буратино» в Татгосфилармонии посмотрели 12 тыс. зрителей

Популярное представление уже заявлено и на следующий сезон, оно обещает стать репертуарным.

19:40 10.01.2017 Популярное представление уже заявлено и на следующий сезон, оно обещает стать репертуарным.

Петербургский ансамбль «Невские Зори» завоевал Гран-при фестиваля «Рождественская сказка» в Казани

На международный конкурс съехались талантливые дети со всей России – от Республики Коми до Алтайского края, а также представители Беларуси.

19:31 10.01.2017 На международный конкурс съехались талантливые дети со всей России – от Республики Коми до Алтайского края, а также представители Беларуси.

В Нижнекамске пожарные спасли машины и оборудование автосервиса

Сотрудники газодымозащитной службы за семь минут спасли имущество на три млн рублей.

19:24 10.01.2017 Сотрудники газодымозащитной службы за семь минут спасли имущество на три млн рублей.

«Калитка» открывает новый сезон проекта «Литературная среда»

В Центральной библиотеке Казани пройдет творческая встреча с поэтом Алексеем Остудиным.

18:49 10.01.2017 В Центральной библиотеке Казани пройдет творческая встреча с поэтом Алексеем Остудиным.

Стали известны подробности расследования дела о пожаре в ТК «Адмирал»

По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.

18:02 10.01.2017 По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.

Фото: Пожарные потушили дымившийся автобус в центре Казани

Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.

17:45 10.01.2017 Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.

В Татарстане создается кооператив по выращиванию и продаже ягодных культур

Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.

17:29 10.01.2017 Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.

В районе Сибирского тракта вводится запрет на поворот к Дербышкам со стороны Kazan-Arena

Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.

17:16 10.01.2017 Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.

72 тыс. жителей Татарстана в новогодние каникулы посетили театры республики

Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.

17:07 10.01.2017 Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.

В комплексе «Казань Экспо» первые выставочные мероприятия состоятся уже в этом году

Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.

16:52 10.01.2017 Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.

765 семей отпразднуют новоселье в ЖК «М-14» в Казани уже этой осенью

На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.

16:41 10.01.2017 На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.

Рушан Аббясов: «"Проблему платка" в Мордовии можно решить путем социализации»

Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.

16:39 10.01.2017 Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.

Рустам Минниханов предложил создать в новом зооботсаду мультимедийную площадку

Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».

16:33 10.01.2017 Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».

Новая волна татарской поэзии представит в Казани отчетный концерт

Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.

16:25 10.01.2017 Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.

«Созвездие-Йолдызлык» завершило зимнюю творческую смену

Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.

16:18 10.01.2017 Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.

Разработка казанских химиков позволит создать в РТ производство экспресс-тестов

Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.

16:00 10.01.2017 Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.

В Казани осудят двух сотрудников депо Юдино

Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.

15:50 10.01.2017 Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.

Видео: Дэвид Линч представит новый сезон «Твин Пикс»

21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.

15:42 10.01.2017 21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.

В Казани стартовал второй этап конкурса «Моя родословная»

Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.

15:24 10.01.2017 Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.

За новогодние праздники в Татарстане родились 874 ребенка

Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.

15:17 10.01.2017 Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.

Ренат Аюпов: «В новом здании играть спектакли мы пока не сможем»

В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.

15:15 10.01.2017 В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.

Бывший ангарский милиционер признался в убийстве 59 женщин

Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.

14:50 10.01.2017 Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.

Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства ЖК «Салават Купере»

Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.

14:39 10.01.2017 Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.