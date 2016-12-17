В городе Ижевск состоялся первый открытый Кубок главы города Ижевска по джиббингу на горных лыжах и сноуборде. В нем принял участие один из основателей парка «Миром» нашего района, райдер Антон Кисиль. Оставив позади 22 участника из разных городов нашей страны, Антон завоевал второе место на сноуборд-контесте по джиббингу. Поздравляем!
Кукморский райдер занял второе место на сноуборд-контесте по джиббингу в Ижевске
11.01.2017 10:00 | Спорт Печать
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В Республике
В Набережных Челнах в ДТП погиб пешеход
Пешеход скончался на месте происшествия.
08:25 11.01.2017
Пешеход скончался на месте происшествия.
08:25 11.01.2017
Ильдар Галеев: «Детские книги могут быть объектом коллекционирования»
Презентация уникальных переизданий детских книг 1920-х годов и изданий известного московского галериста Ильдара Галеева прошла в «Смене»
07:35 11.01.2017
Презентация уникальных переизданий детских книг 1920-х годов и изданий известного московского галериста Ильдара Галеева прошла в «Смене»
07:35 11.01.2017
Самые крупные госконтракты 2016 года в Татарстане достались ГЖФ, КВЗ и самарским дорожникам
«Татар-информ» представляет топ самых крупных государственных контрактов, которые были заключены в Татарстане в 2016 году.
06:50 11.01.2017
«Татар-информ» представляет топ самых крупных государственных контрактов, которые были заключены в Татарстане в 2016 году.
06:50 11.01.2017
Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» выиграл восьмой этап ралли Africa Eco Race
В неофициальном зачете среди грузовиков экипаж Каргинова идет первым, а Куприянова – третьим.
22:24 10.01.2017
В неофициальном зачете среди грузовиков экипаж Каргинова идет первым, а Куприянова – третьим.
22:24 10.01.2017
Дмитрий Сотников возглавил грузовой зачет после восьми этапов ралли «Дакар-2017»
Вторым в грузовом зачете идет экипаж Эдуарда Николаева.
22:02 10.01.2017
Вторым в грузовом зачете идет экипаж Эдуарда Николаева.
22:02 10.01.2017
Объявлены победители конкурса «Зимняя палитра»
В ежегодном республиканском конкурсе приняли участие 70 учащихся художественных школ.
19:53 10.01.2017
В ежегодном республиканском конкурсе приняли участие 70 учащихся художественных школ.
19:53 10.01.2017
«Новогодние приключения Буратино» в Татгосфилармонии посмотрели 12 тыс. зрителей
Популярное представление уже заявлено и на следующий сезон, оно обещает стать репертуарным.
19:40 10.01.2017
Популярное представление уже заявлено и на следующий сезон, оно обещает стать репертуарным.
19:40 10.01.2017
Петербургский ансамбль «Невские Зори» завоевал Гран-при фестиваля «Рождественская сказка» в Казани
На международный конкурс съехались талантливые дети со всей России – от Республики Коми до Алтайского края, а также представители Беларуси.
19:31 10.01.2017
На международный конкурс съехались талантливые дети со всей России – от Республики Коми до Алтайского края, а также представители Беларуси.
19:31 10.01.2017
В Нижнекамске пожарные спасли машины и оборудование автосервиса
Сотрудники газодымозащитной службы за семь минут спасли имущество на три млн рублей.
19:24 10.01.2017
Сотрудники газодымозащитной службы за семь минут спасли имущество на три млн рублей.
19:24 10.01.2017
«Калитка» открывает новый сезон проекта «Литературная среда»
В Центральной библиотеке Казани пройдет творческая встреча с поэтом Алексеем Остудиным.
18:49 10.01.2017
В Центральной библиотеке Казани пройдет творческая встреча с поэтом Алексеем Остудиным.
18:49 10.01.2017
Стали известны подробности расследования дела о пожаре в ТК «Адмирал»
По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.
18:02 10.01.2017
По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.
18:02 10.01.2017
Фото: Пожарные потушили дымившийся автобус в центре Казани
Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.
17:45 10.01.2017
Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.
17:45 10.01.2017
В Татарстане создается кооператив по выращиванию и продаже ягодных культур
Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.
17:29 10.01.2017
Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.
17:29 10.01.2017
В районе Сибирского тракта вводится запрет на поворот к Дербышкам со стороны Kazan-Arena
Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.
17:16 10.01.2017
Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.
17:16 10.01.2017
72 тыс. жителей Татарстана в новогодние каникулы посетили театры республики
Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.
17:07 10.01.2017
Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.
17:07 10.01.2017
В комплексе «Казань Экспо» первые выставочные мероприятия состоятся уже в этом году
Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.
16:52 10.01.2017
Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.
16:52 10.01.2017
765 семей отпразднуют новоселье в ЖК «М-14» в Казани уже этой осенью
На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.
16:41 10.01.2017
На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.
16:41 10.01.2017
Рушан Аббясов: «"Проблему платка" в Мордовии можно решить путем социализации»
Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.
16:39 10.01.2017
Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.
16:39 10.01.2017
Рустам Минниханов предложил создать в новом зооботсаду мультимедийную площадку
Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».
16:33 10.01.2017
Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».
16:33 10.01.2017
Новая волна татарской поэзии представит в Казани отчетный концерт
Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.
16:25 10.01.2017
Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.
16:25 10.01.2017
«Созвездие-Йолдызлык» завершило зимнюю творческую смену
Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.
16:18 10.01.2017
Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.
16:18 10.01.2017
Разработка казанских химиков позволит создать в РТ производство экспресс-тестов
Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.
16:00 10.01.2017
Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.
16:00 10.01.2017
В Казани осудят двух сотрудников депо Юдино
Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.
15:50 10.01.2017
Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.
15:50 10.01.2017
Видео: Дэвид Линч представит новый сезон «Твин Пикс»
21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.
15:42 10.01.2017
21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.
15:42 10.01.2017
В Казани стартовал второй этап конкурса «Моя родословная»
Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.
15:24 10.01.2017
Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.
15:24 10.01.2017
За новогодние праздники в Татарстане родились 874 ребенка
Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.
15:17 10.01.2017
Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.
15:17 10.01.2017
Ренат Аюпов: «В новом здании играть спектакли мы пока не сможем»
В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.
15:15 10.01.2017
В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.
15:15 10.01.2017
Бывший ангарский милиционер признался в убийстве 59 женщин
Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.
14:50 10.01.2017
Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.
14:50 10.01.2017
Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства ЖК «Салават Купере»
Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.
14:39 10.01.2017
Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.
14:39 10.01.2017
Хоккеист «Ак Барса» Ткачев презентовал форму Матча звезд КХЛ
Помимо Ткачева форму представили нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, защитник СКА Вячеслав Войнов и форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк.
14:20 10.01.2017
Помимо Ткачева форму представили нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, защитник СКА Вячеслав Войнов и форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк.
14:20 10.01.2017