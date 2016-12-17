Гороскоп на 11 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

10.01.2017 18:00 | Общество Печать

Гороскоп на 11 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

Гороскоп для Овна на 11 января 2017 года

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Сегодня лучше всеми силами избегать скучных рутинных занятий. Это прекрасное время для романтического свидания, которое вы можете предвкушать в течение всего дня. Если любимый человек по какой-то причине находится далеко от вас и встреча невозможна, можно пообщаться с ним в виртуальном пространстве или же в собственном воображении. Если у вас есть маленькие дети, им будет просто необходима сказка на ночь.

Гороскоп для Тельца на 11 января 2017 года

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В этот день профессиональные достижения, служебные отношения, должности и регалии могут не иметь для вас особого значения. Зато уютный дом и дружная семья будут огромной ценностью. Вечер - прекрасное время для домашних посиделок, совместного просмотра семейной кинохроники или старого фотоальбома. За ужином не помешает бокал хорошего вина, помогающий расслабиться и предаться приятным воспоминаниям.

Гороскоп для Близнецов на 11 января 2017 года

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Напряжённая работа сегодня не принесёт желаемого эффекта. Откажитесь от занятий, связанных с точными расчетами, обработкой сухих и скучных статистических данных. Выбирайте задачи, связанные с игрой воображения, свободным сетевым общением, веб-дизайном, музыкой или поэзией. Если вы любите интриги и недосказанность, отправляйтесь на прогулку: в пути вас ждут романтические приключения и загадочные сюрпризы.

Гороскоп для Рака на 11 января 2017 года

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Сегодня доводы разума часто уступают место приливам фантазии. Это хорошее время для поиска подарков и подготовки сюрпризов (особенно если вы не ограничены в деньгах и отличаетесь богатым воображением). В магазине или в незнакомом месте будьте внимательнее: вас могут соблазнить красивой рекламой, за которой в реальности нет ничего стоящего. Помните, что чем обаятельнее ваш собеседник, тем проще ему вас очаровать.

Гороскоп для Льва на 11 января 2017 года

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В этот день вы не отличаетесь деловитостью. Но из вас может выйти отличный актер, моментально вживающийся в заданный образ. Не стоит участвовать в ответственных переговорах: вам будет трудно занять твердую и однозначную позицию, особенно если собеседник вам чем-то понравился. Чем ближе вечер, тем выше ваша потребность в свободном творчестве, неформальном общении, примирении, романтических отношениях.

Гороскоп для Девы на 11 января 2017 года

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Отличный день для уединения. Если вы имеете статус свободного художника, можете смело следовать за прихотливой игрой своего воображения или изучать плоды чужого творчества. Вам может доставить большое удовольствие деятельность, связанная с киносъемкой, фотографией, музыкой, живописью, психологией, режиссурой, веб-дизайном, программированием. Не исключена легкая тайная влюбленность в коллегу по работе.

Гороскоп для Весов на 11 января 2017 года

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Вы можете незаметно для себя поддаться обаянию лучшего друга и начать питать романтические надежды относительно своих отношений с этим человеком. Это особенно вероятно, если вы находитесь в неформальной обстановке: например, на отдыхе в незнакомом месте. Но вы вряд ли потеряете самообладание настолько, чтобы разрушить собственные планы.

Гороскоп для Скорпиона на 11 января 2017 года

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В этот день ваши решения будут гораздо чаще диктоваться смутными надеждами и фантазиями, чем точным расчетом и здравым смыслом. Если вам предстоит сделать какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с более опытным человеком, способным хладнокровно оценить ситуацию. В противном случае вы рискуете поставить под сомнение свою репутацию или создать у нужных людей неверное представление о себе.

Гороскоп для Стрельца на 11 января 2017 года

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Атмосфера дня как нельзя лучше подходит для дистанционного общения. Если вы разлучены с объектом своих симпатий, переведите контакт в виртуальную плоскость (отправьте электронное письмо или музыкальную открытку, наладьте связь по скайпу). Если вы потеряли веру в счастливый случай, сегодня вам представится возможность восстановить ее. Любовные и творческие фантазии могут часто отвлекать вас от работы.

Гороскоп для Козерога на 11 января 2017 года

гороскоп на сегодня, козерог

Сегодня вокруг вас будет немало соблазнов. Это не лучший момент для новых финансовых начинаний, так как ваши представления о реальном положении дел могут сильно расходиться с действительностью. Однако вы вполне способны добиться успеха в других областях. Смело применяйте свои таланты в сфере управления, фото- и кинодела, режиссуры, администрирования сайтов, веб-дизайна.

Гороскоп для Водолея на 11 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

Сегодня вас несложно очаровать и соблазнить, если знать ваши вкусы. Скорее всего, вы будете нуждаться в утонченной обстановке и в нетривиальных отношениях с явным фантазийным налетом. И все же, к разочарованию тех, кто мечтает вами манипулировать, вы будете отлично владеть собой. Скорее всего, уступать и подчиняться вы станете ровно до той минуты, пока это согласуется с вашими планами и не противоречит твердой системе ваших убеждений.

Гороскоп для Рыбы на 11 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Сегодня вам и вашим подчиненным будет удаваться работа, связанная с визуализацией образов, основанная на интуитивных догадках и игре воображения (например, компьютерная анимация). Вы также можете неплохо справиться с задачей что-то скрыть либо, наоборот, разгадать загадку. От составления отчетов, графиков, инструкций, от правки и проверки документов стоит отказаться: велика вероятность ошибок и неточностей.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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