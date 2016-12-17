- Инспекторы ГИБДД ежедневно в праздники следили за порядком на дороге. За первые восемь дней января было выявлено 12 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения (один даже не имел водительского удостоверения). За период праздников произошло 17 дорожно-транспортных происшествия. Основные причины ДТП: несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущественного права на проезд транспортному средству, обладавшему приоритетом, нарушение правил проезда перекрестков, - сообщил начальник районного ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. – В прошлом году на территории района произошло 38 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 человека погибло, 51 пострадавший получил различные телесные повреждения. С участием детей зарегистрировано 10 несчастных случаев, 12 детей пострадало.
В Кукморе 12 водителей лишились водительских удостоверений
10.01.2017 17:00 | ГИБДД сообщает Печать
- Инспекторы ГИБДД ежедневно в праздники следили за порядком на дороге. За первые восемь дней января было выявлено 12 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения (один даже не имел водительского удостоверения). За период праздников произошло 17 дорожно-транспортных происшествия. Основные причины ДТП: несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущественного права на проезд транспортному средству, обладавшему приоритетом, нарушение правил проезда перекрестков, - сообщил начальник районного ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов. – В прошлом году на территории района произошло 38 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 человека погибло, 51 пострадавший получил различные телесные повреждения. С участием детей зарегистрировано 10 несчастных случаев, 12 детей пострадало.
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