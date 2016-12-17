В Кукморском краеведческом музее прошли очередные «Посиделки». Член заседания Альфия Хафизова провела беседу на тему одежды татарских женщин, в которых сплетаются моральные нормы, показала мастер-класс по завязыванию платков различными способами. Также на заседании выступил мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат.
Кукморянка провела мастер-класс по завязыванию платков (фото)
10.01.2017 16:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Стали известны подробности расследования дела о пожаре в ТК «Адмирал»
По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, были проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.
18:02 10.01.2017
По уголовному делу о пожаре в «Адмирале» следователи допросили 697 потерпевших, были проведены 44 судебные экспертизы останков погибших.
18:02 10.01.2017
Фото: Пожарные потушили дымившийся автобус в центре Казани
Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.
17:45 10.01.2017
Инцидент произошел на улице Назарбаева около Госфилармонии.
17:45 10.01.2017
В Татарстане создается кооператив по выращиванию и продаже ягодных культур
Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.
17:29 10.01.2017
Планируется выращивать и реализовывать клубнику, малину, смородину и ежевику.
17:29 10.01.2017
В районе Сибирского тракта вводится запрет на поворот к Дербышкам со стороны Kazan-Arena
Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.
17:16 10.01.2017
Решение о введении ограничения Комитет по транспорту принял из-за большого числа ДТП на данном участке.
17:16 10.01.2017
72 тыс. жителей Татарстана в новогодние каникулы посетили театры республики
Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.
17:07 10.01.2017
Только театрально-зрелищные учреждения провели за праздничные дни более 450 мероприятий.
17:07 10.01.2017
В комплексе «Казань Экспо» первые выставочные мероприятия состоятся уже в этом году
Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.
16:52 10.01.2017
Рустам Минниханов поручил ускорить строительство нового выставочного комплекса.
16:52 10.01.2017
765 семей отпразднуют новоселье в ЖК «М-14» в Казани уже этой осенью
На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.
16:41 10.01.2017
На территории жилого комплекса «М-14» будет возведено еще 250 тыс. кв. метров жилья.
16:41 10.01.2017
Рушан Аббясов: «"Проблему платка" в Мордовии можно решить путем социализации»
Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.
16:39 10.01.2017
Чтобы избежать недопонимания, следует сделать более тесным общение представителей разных национальностей и религий, полагает первый замглавы ДУМ РФ.
16:39 10.01.2017
Рустам Минниханов предложил создать в новом зооботсаду мультимедийную площадку
Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».
16:33 10.01.2017
Президент Татарстана с инспекционным визитом посетил строительную площадку «Реки Замбези».
16:33 10.01.2017
Новая волна татарской поэзии представит в Казани отчетный концерт
Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.
16:25 10.01.2017
Творческое объединение «Калеб» на сцене театра Камала представит молодых поэтов и композиторов.
16:25 10.01.2017
«Созвездие-Йолдызлык» завершило зимнюю творческую смену
Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.
16:18 10.01.2017
Более 200 юных дарований Татарстана прошли мастер-классы от ведущих артистов.
16:18 10.01.2017
Разработка казанских химиков позволит создать в РТ производство экспресс-тестов
Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.
16:00 10.01.2017
Методика позволяет в восемь раз быстрее определять нитропроизводные, наличие и концентрация которых являются показателями загрязнения среды.
16:00 10.01.2017
В Казани осудят двух сотрудников депо Юдино
Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.
15:50 10.01.2017
Фигуранты дела получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 700 тысяч рублей от коммерческих структур.
15:50 10.01.2017
Видео: Дэвид Линч представит новый сезон «Твин Пикс»
21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.
15:42 10.01.2017
21 мая зрители американского телеканала Showtime увидят двухчасовой премьерный эпизод.
15:42 10.01.2017
В Казани стартовал второй этап конкурса «Моя родословная»
Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.
15:24 10.01.2017
Победители республиканского детского конкурса генеалогических проектов будут объявлены 17 января.
15:24 10.01.2017
За новогодние праздники в Татарстане родились 874 ребенка
Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.
15:17 10.01.2017
Лидером по числу появившихся на свет за новогодние дни малышей стала Казань.
15:17 10.01.2017
Ренат Аюпов: «В новом здании играть спектакли мы пока не сможем»
В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.
15:15 10.01.2017
В помещении татарского ТЮЗа идут отделочные работы, коллектив театра готовится к переезду.
15:15 10.01.2017
Бывший ангарский милиционер признался в убийстве 59 женщин
Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.
14:50 10.01.2017
Бывшего милиционера Михаила Попкова уже осудили в 2015 году за убийство 22 женщин.
14:50 10.01.2017
Рустам Минниханов призвал ускорить темпы строительства ЖК «Салават Купере»
Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.
14:39 10.01.2017
Президент Татарстана посетил строительную площадку жилого комплекса в Кировском районе Казани.
14:39 10.01.2017
Хоккеист «Ак Барса» Ткачев презентовал форму Матча звезд КХЛ
Помимо Ткачева форму представили нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, защитник СКА Вячеслав Войнов и форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк.
14:20 10.01.2017
Помимо Ткачева форму представили нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, защитник СКА Вячеслав Войнов и форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк.
14:20 10.01.2017
В татарстанской колонии изъяли посылку с конфетами, начиненными гашишем
Заключенный, на имя которого пришла посылка, рассказал, что сам организовал доставку наркотиков в исправительное учреждение.
12:57 10.01.2017
Заключенный, на имя которого пришла посылка, рассказал, что сам организовал доставку наркотиков в исправительное учреждение.
12:57 10.01.2017
В Санкт-Петербурге задержан коллектор, угрожавший взорвать больницу в Казани
Мужчина утверждал, что закидает казанскую городскую больницу №7 гранатами, если ее сотрудница не вернет долг.
12:48 10.01.2017
Мужчина утверждал, что закидает казанскую городскую больницу №7 гранатами, если ее сотрудница не вернет долг.
12:48 10.01.2017
В Набережных Челнах найден водитель иномарки, который сбил ребенка и скрылся
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
12:35 10.01.2017
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
12:35 10.01.2017
Фото: В Альметьевске на перекрестке сгорела иномарка из Санкт-Петербурга
В результате происшествия никто не пострадал.
11:05 10.01.2017
В результате происшествия никто не пострадал.
11:05 10.01.2017
Видео: Житель Татарстана погиб в ДТП в Башкирии
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
11:04 10.01.2017
Мужчина на иномарке выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
11:04 10.01.2017
Скончался участвоваший в массовой драке в Высокогорском районе иностранец
Конфликт между иностранными рабочими и местными жителями случился в новогоднюю ночь.
10:57 10.01.2017
Конфликт между иностранными рабочими и местными жителями случился в новогоднюю ночь.
10:57 10.01.2017
Полицейские в Альметьевске задержали сообщившую о бомбе в школе ученицу
Как выяснилось, 15-летняя школьница звонила с телефона приятеля – ученика той же школы.
10:29 10.01.2017
Как выяснилось, 15-летняя школьница звонила с телефона приятеля – ученика той же школы.
10:29 10.01.2017
Дмитрий Сотников на «КАМАЗе» выиграл седьмой этап международного ралли «Дакар-2017»
Положение по итогам семи этапов в итоговой таблице грузового зачета очень плотное: за лидирующим голландцем Жераром Де Роем идут три «КАМАЗа».
09:53 10.01.2017
Положение по итогам семи этапов в итоговой таблице грузового зачета очень плотное: за лидирующим голландцем Жераром Де Роем идут три «КАМАЗа».
09:53 10.01.2017
На базе РКБ в Казани построят кластер инновационной медицины
Проект заложен в Стратегию развития РТ до 2030 года и предполагает в том числе производство экспериментальных медикаментов и фармпрепаратов.
09:02 10.01.2017
Проект заложен в Стратегию развития РТ до 2030 года и предполагает в том числе производство экспериментальных медикаментов и фармпрепаратов.
09:02 10.01.2017
В Альметьевске ребенок сообщил о бомбе в школе
Сообщение о взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложным.
08:55 10.01.2017
Сообщение о взрывном устройстве в учебном заведении оказалось ложным.
08:55 10.01.2017