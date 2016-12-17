Скот Большекукморской фермы вновь размещен в животноводческие помещения

10.01.2017 15:00 | новости

Ранее мы сообщали, что утром 9 января на Большекукморской ферме общества «Урал» произошел пожар. В результате было спасено 400 голов крупнорогатого скота. Мы решили узнать у директора хозяйства Рустама Мубаракшина, как обстоят дела на сегодняшний день.

- В результате пожара нанесен ущерб крышам двух ферм, но огонь не проник во внутрь здания, животноводческие помещения не пострадали. Поэтому скот, эвакуированный в другой загон, был вновь размещен в свои помещения. В настоящее время работа продолжается в прежнем режиме, - сообщил он.