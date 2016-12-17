Стала известна причина крушения Ту-154 над Черным морем

10.01.2017 12:00 | новости

По мнению экспертов, к трагедии привела ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками, и перегруженность самолета, пишет "Татар-информ".

Эксперты Минобороны РФ после расшифровки бортовых самописцев с разбившегося над Черным морем Ту-154 смогли фактически точно назвать причины авиакатастрофы. По их мнению, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: ошибка второго пилота, перепутавшего при взлете рычаги управления шасси и закрылками, и перегруженность самолета, передает «Лайф».

Как отметил знакомый с ходом расследования источник «Лайфа», эксперты считают приоритетной причиной катастрофы именно человеческий фактор. По его словам, на третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. «Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками», – добавил он. Это произошло после того, как 33-летний капитан Александр Ровенский убрал закрылки вместо того, чтобы убрать шасси.

«От этого самолет перешел в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел», – подчеркнул источник.

По его словам, нештатная ситуация стала для экипажа полной неожиданностью. Подтверждением этому служит запись речевого самописца, на которой сохранились последние слова пилотов.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета Минобороны находились 85 пассажиров и 8 членов экипажа. Большую часть тех, кто направлялся в Сирию, составляли участники хора имени Александрова. Помимо этого на борту находились журналисты трех федеральных каналов: Первого, НТВ и «Звезды», а также Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.