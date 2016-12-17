Татарстанское УФАС возбудило «сырное дело»

10.01.2017 09:30 | новости

ООО «Торговый дом «ЮНИКОМ» предстанет перед Комиссией антимонопольного органа. В действиях общества с ограниченной ответственностью выявлены признаки недобросовестной конкуренции.

В Татарстанское УФАС России поступило обращение ООО «МОЖГАСЫР», которое указало на копирование конкурентом его товара – сыра «Российский» м.д.ж. в перерасчете на сухое вещество 50 %».

ООО «МОЖГАСЫР» – это производитель молока и молочной продукции, сливочного, топленого масла и т.д., а также сыра и сырных продуктов. Среди прочих видов сыров, общество осуществляет производство и реализацию сыра «Российский». Продукция выпускается в упаковке оригинального дизайна, разработанного этой организацией.

В чем же выразились признаки нарушения рекламного законодательства? Дело в том, что в магазинах «Магнит» (АО «Тандер»), расположенных в г. Новочебоксарск Чувашской Республики и г. Зеленодольск Республики Татарстан, так же реализовывался сыр «Российский». При этом данная продукция не соответствовала требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». При этом этикетки сыров копируют этикетку производства ООО «МОЖГАСЫР».

Согласно товарной накладной поставщиком АО «Тандер» сыра является ООО «Торговый дом «ЮНИКОМ». Между тем именно этот сыр заявитель не производил и не поставлял его Торговому дому «ЮНИКОМ».

Как установил антимонопольный орган, ООО «Торговый дом «ЮНИКОМ» не является производителем молочной продукции, а занимается посредническими услугами в сфере ее торговли. Следовательно, в магазины «Магнит» по указанным адресам «ЮНИКОМ» поставил сыр с использованием фирменного наименования и имитацией фирменной этикетки сыра, производимого конкурентом. Эти действия содержат признаки акта недобросовестной конкуренции.

Дата рассмотрения «сырного дела» пока не назначена. За подробностями следите на сайте fasrt.ru.