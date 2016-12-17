Кукморские пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей

10.01.2017 11:00 | новости

Единовременную выплату в 5 тысяч рублей все пенсионеры получат с 13 по 28 января этого года, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В фонде напомнили, что эти сроки доставки действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию. Для получения выплаты отдельно обращаться в ПФР или подавать заявление не нужно. Единовременная выплата полагается гражданам, которые постоянно проживают на территории России и являются получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например, "военный" пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.