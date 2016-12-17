Кукморская команда «Ветераны» заняла первое место в турнире по хоккею в Арске

В Республике

На базе РКБ в Казани построят кластер инновационной медицины

Проект заложен в Стратегию развития РТ до 2030 года и предполагает в том числе производство экспериментальных медикаментов и фармпрепаратов.

09:02 10.01.2017 Проект заложен в Стратегию развития РТ до 2030 года и предполагает в том числе производство экспериментальных медикаментов и фармпрепаратов.

День рождения празднует директор Департамента внешних связей Президента РТ Эдуард Хабибуллин

Эдуарду Ильтезяровичу Хабибуллину исполнилось 54 года.

08:09 10.01.2017 Эдуарду Ильтезяровичу Хабибуллину исполнилось 54 года.

В Казани презентуют репринтные книги 1920-1930-х годов

Издания, выбранные для перепечатки, демонстрируют самые разные направления и стили книжной графической культуры.

23:33 09.01.2017 Издания, выбранные для перепечатки, демонстрируют самые разные направления и стили книжной графической культуры.

Лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА признан Криштиану Роналду

Соперниками Роналду в борьбе за звание лучшего стали Лионель Месси и Антуан Гризманн.

23:00 09.01.2017 Соперниками Роналду в борьбе за звание лучшего стали Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Российский консул найден мертвым в своей квартире в Афинах

В греческой полиции заявили, что смерть консула наступила по естественным причинам.

22:53 09.01.2017 В греческой полиции заявили, что смерть консула наступила по естественным причинам.

Обещающих «вытащить» деньги из ТФБ и ИнтехБанка будут привлекать к ответственности

Министр экономики РТ призвал сообщать информацию об обещающих вернуть незастрахованные вклады.

18:59 09.01.2017 Министр экономики РТ призвал сообщать информацию об обещающих вернуть незастрахованные вклады.

В Челнах полиция и волонтеры ищут 33-летнего мужчину

Челнинца не могут найти третий день.

18:48 09.01.2017 Челнинца не могут найти третий день.

В Казани суд выслушал свидетелей по делу оставившей новорожденную дочь в пакете на улице

Сотрудники станции скорой помощи рассказали о том, как женщина-полицейский принесла к ним в пакете ребенка.

18:40 09.01.2017 Сотрудники станции скорой помощи рассказали о том, как женщина-полицейский принесла к ним в пакете ребенка.

Страховые выплаты получили 98 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана

Через банки-агенты АСВ возвращено 77,2 процента суммы, подлежащей возмещению.

17:16 09.01.2017 Через банки-агенты АСВ возвращено 77,2 процента суммы, подлежащей возмещению.

В Татарстане стартовал зимний учет диких животных

Охотинспекторам предстоит преодолеть более 13 тыс. км, чтобы определить численность 17 видов лесных обитателей.

17:08 09.01.2017 Охотинспекторам предстоит преодолеть более 13 тыс. км, чтобы определить численность 17 видов лесных обитателей.

Трамп отказался от услуг комментировавшего инаугурации 60 лет диктора

В первый раз Бротнам работал на инаугурации Эйзенхауэра в 1957 году.

16:29 09.01.2017 В первый раз Бротнам работал на инаугурации Эйзенхауэра в 1957 году.

Американский эсминец открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

Четыре катера КСИР сблизились с кораблем ВМС США на дистанцию 800 м.

16:05 09.01.2017 Четыре катера КСИР сблизились с кораблем ВМС США на дистанцию 800 м.

Видео: Пожарные потушили четыре торговых павильона в Лаишево

Пожар произошел в районном центре в Татарстане сегодня.

16:00 09.01.2017 Пожар произошел в районном центре в Татарстане сегодня.

Временная администрация частично разморозила счета в ИнтехБанке

Вкладчики ИнтехБанка получили возможность распоряжаться средствами на своих счетах, поступившими после введения моратория.

15:48 09.01.2017 Вкладчики ИнтехБанка получили возможность распоряжаться средствами на своих счетах, поступившими после введения моратория.

Пять татарстанцев попали в больницы с переохлаждениями и обморожениями в новогодние праздники

Среди пострадавших от морозов есть один ребенок.

15:14 09.01.2017 Среди пострадавших от морозов есть один ребенок.

В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей

Для незаконного получения ипотечного кредита подозреваемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.

15:10 09.01.2017 Для незаконного получения ипотечного кредита подозреваемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.

Бросившая новорожденную дочь в пакете на улице в Казани предстала перед судом

Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.

14:53 09.01.2017 Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.

Шесть татарстанцев пострадали от употребления суррогатного алкоголя в праздники

Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.

14:31 09.01.2017 Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.

Темпы роста АПК РТ планируется сохранить на уровне свыше пяти процентов

В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.

14:24 09.01.2017 В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.

Инновационный метод защиты от провалов напряжения сэкономит Казаньоргсинтезу до 200 млн рублей

Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.

14:15 09.01.2017 Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.

Татарстанцы и граждане Северной Кореи устроили массовую драку

Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.

14:08 09.01.2017 Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.

В Татарстане в 2017 году капитально отремонтируют 146 учреждений образования

Капремонт проведут в 110 детских садах.

14:02 09.01.2017 Капремонт проведут в 110 детских садах.

Почти две трети обращений за медпомощью в новогодние каникулы в Казани были связаны с ОРВИ

От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.

14:00 09.01.2017 От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.

Казань вошла в тройку самых востребованных городов для встречи Рождества

Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.

13:43 09.01.2017 Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.

В городе Лаишево слепили из снега восьмиметрового Огненного Петуха

Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.

13:31 09.01.2017 Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.

В ходе операции «Ель» в Татарстане зафиксировано 18 случаев незаконной порубки пихты и сосны

На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

13:20 09.01.2017 На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.

Ожоги и рваные раны стали следствием неосторожного обращения с пиротехникой в Татарстане

В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

13:11 09.01.2017 В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.

В Кукморском районе сотрудники МЧС спасли с пожара 400 коров

Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

13:01 09.01.2017 Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.

За новогодние каникулы в Казани родились 379 детей

Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.

12:50 09.01.2017 Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.