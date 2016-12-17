Ляйсан Мухамадиева, Казань.
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №9
10.01.2017 08:00 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
В Казани презентуют репринтные книги 1920-1930-х годов
Издания, выбранные для перепечатки, демонстрируют самые разные направления и стили книжной графической культуры.
23:33 09.01.2017
Издания, выбранные для перепечатки, демонстрируют самые разные направления и стили книжной графической культуры.
23:33 09.01.2017
Обещающих «вытащить» деньги из ТФБ и ИнтехБанка будут привлекать к ответственности
Министр экономики РТ призвал сообщать информацию об обещающих вернуть незастрахованные вклады.
18:59 09.01.2017
Министр экономики РТ призвал сообщать информацию об обещающих вернуть незастрахованные вклады.
18:59 09.01.2017
В Челнах полиция и волонтеры ищут 33-летнего мужчину
Челнинца не могут найти третий день.
18:48 09.01.2017
Челнинца не могут найти третий день.
18:48 09.01.2017
В Казани суд выслушал свидетелей по делу оставившей новорожденную дочь в пакете на улице
Сотрудники станции скорой помощи рассказали о том, как женщина-полицейский принесла к ним в пакете ребенка.
18:40 09.01.2017
Сотрудники станции скорой помощи рассказали о том, как женщина-полицейский принесла к ним в пакете ребенка.
18:40 09.01.2017
Страховые выплаты получили 98 тысяч вкладчиков ТФБ из Татарстана
Через банки-агенты АСВ возвращено 77,2 процента суммы, подлежащей возмещению.
17:16 09.01.2017
Через банки-агенты АСВ возвращено 77,2 процента суммы, подлежащей возмещению.
17:16 09.01.2017
В Татарстане стартовал зимний учет диких животных
Охотинспекторам предстоит преодолеть более 13 тыс. км, чтобы определить численность 17 видов лесных обитателей.
17:08 09.01.2017
Охотинспекторам предстоит преодолеть более 13 тыс. км, чтобы определить численность 17 видов лесных обитателей.
17:08 09.01.2017
Трамп отказался от услуг комментировавшего инаугурации 60 лет диктора
В первый раз Бротнам работал на инаугурации Эйзенхауэра в 1957 году.
16:29 09.01.2017
В первый раз Бротнам работал на инаугурации Эйзенхауэра в 1957 году.
16:29 09.01.2017
Американский эсминец открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров
Четыре катера КСИР сблизились с кораблем ВМС США на дистанцию 800 м.
16:05 09.01.2017
Четыре катера КСИР сблизились с кораблем ВМС США на дистанцию 800 м.
16:05 09.01.2017
Видео: Пожарные потушили четыре торговых павильона в Лаишево
Пожар произошел в районном центре в Татарстане сегодня.
16:00 09.01.2017
Пожар произошел в районном центре в Татарстане сегодня.
16:00 09.01.2017
Временная администрация частично разморозила счета в ИнтехБанке
Вкладчики ИнтехБанка получили возможность распоряжаться средствами на своих счетах, поступившими после введения моратория.
15:48 09.01.2017
Вкладчики ИнтехБанка получили возможность распоряжаться средствами на своих счетах, поступившими после введения моратория.
15:48 09.01.2017
Пять татарстанцев попали в больницы с переохлаждениями и обморожениями в новогодние праздники
Среди пострадавших от морозов есть один ребенок.
15:14 09.01.2017
Среди пострадавших от морозов есть один ребенок.
15:14 09.01.2017
В Чистополе сотрудницу банка осудят за хищение 2,6 млн рублей
Для незаконного получения ипотечного кредита подозреваемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.
15:10 09.01.2017
Для незаконного получения ипотечного кредита подозреваемая изготовила, а затем предоставила в банк фиктивные документы.
15:10 09.01.2017
Бросившая новорожденную дочь в пакете на улице в Казани предстала перед судом
Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.
14:53 09.01.2017
Ранее в суде женщина заявляла, что специально оставила ребенка рядом со станцией скорой помощи, чтобы ее быстрее нашли.
14:53 09.01.2017
Шесть татарстанцев пострадали от употребления суррогатного алкоголя в праздники
Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.
14:31 09.01.2017
Четырех человек госпитализировали в токсикологическое отделение 7-й горбольницы Казани.
14:31 09.01.2017
Темпы роста АПК РТ планируется сохранить на уровне свыше пяти процентов
В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.
14:24 09.01.2017
В республике под урожай 2017 года посеяно почти 600 тыс. га озимых.
14:24 09.01.2017
Инновационный метод защиты от провалов напряжения сэкономит Казаньоргсинтезу до 200 млн рублей
Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.
14:15 09.01.2017
Разработка аспиранта Казанского энергоуниверситета, удостоенная премии мэра, весной этого года будет апробирована на предприятии.
14:15 09.01.2017
Татарстанцы и граждане Северной Кореи устроили массовую драку
Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.
14:08 09.01.2017
Бытовой конфликт после выпитой бутылки шампанского перерос в побоище.
14:08 09.01.2017
В Татарстане в 2017 году капитально отремонтируют 146 учреждений образования
Капремонт проведут в 110 детских садах.
14:02 09.01.2017
Капремонт проведут в 110 детских садах.
14:02 09.01.2017
Почти две трети обращений за медпомощью в новогодние каникулы в Казани были связаны с ОРВИ
От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.
14:00 09.01.2017
От 40 до 60 процентов от общего количества обратившихся с ОРВИ не были привиты против гриппа.
14:00 09.01.2017
Казань вошла в тройку самых востребованных городов для встречи Рождества
Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.
13:43 09.01.2017
Столицу Татарстана опередили лишь Санкт-Петербург и Москва.
13:43 09.01.2017
В городе Лаишево слепили из снега восьмиметрового Огненного Петуха
Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.
13:31 09.01.2017
Лаишевцы планируют зафиксировать свой рекорд и признать Огненного Петуха самой большой снежной фигурой.
13:31 09.01.2017
В ходе операции «Ель» в Татарстане зафиксировано 18 случаев незаконной порубки пихты и сосны
На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.
13:20 09.01.2017
На жителей республики, пожелавших в обход законодательства принести домой хвойные деревья, заведены уголовные дела.
13:20 09.01.2017
Ожоги и рваные раны стали следствием неосторожного обращения с пиротехникой в Татарстане
В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.
13:11 09.01.2017
В новогодние каникулы пострадали четверо жителей Набережных Челнов, Казани и Чистополя.
13:11 09.01.2017
В Кукморском районе сотрудники МЧС спасли с пожара 400 коров
Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.
13:01 09.01.2017
Работники фермы пытались отогреть замерзшую трубу паяльной лампой, из-за чего пламя перекинулось на утеплитель и деревянные конструкции.
13:01 09.01.2017
За новогодние каникулы в Казани родились 379 детей
Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.
12:50 09.01.2017
Первым в 2017 году в столице Татарстана появился на свет мальчик.
12:50 09.01.2017
Топ популярных мест отдыха Казани в новогодние праздники возглавила Кремлевская набережная
Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.
12:12 09.01.2017
Ежедневно набережную посещали около 10 тыс. человек.
12:12 09.01.2017
В новогодние праздники на дорогах Татарстана погибли 13 человек
В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.
12:04 09.01.2017
В 104 ДТП с пострадавшими были травмированы 158 человек, в том числе и 20 детей.
12:04 09.01.2017
Фото: В Азнакаевском районе на пожаре погиб мужчина
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
По предварительной версии, дом подожгли.
11:37 09.01.2017
Школьникам Татарстана не стали продлевать каникулы из-за морозов
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
При низкой температуре воздуха занятия в школах могут быть отменены.
11:10 09.01.2017
В Москве упавший телевизор убил годовалую девочку
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017
Телевизор упал на ребенка во время уборки квартиры.
11:00 09.01.2017