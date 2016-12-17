Кукморяне, остерегайтесь мошенников!

Будьте осторожны! Мошенники придумывают все более изощренные способы обмана. Например, в городе Кострома Костромской области к гражданке К. обратился неизвестный мужчина, который попросил об открытии для него банковского счёта, привязанного к банковской карте «Моментум» ПАО Сбербанк. При этом свою просьбу он объяснил тем, что не является гражданином РФ, а на данную карту ему должны перевести крупную сумму денег. После завладения банковской картой мошенник получил доступ ко всем счетам потерпевшей и снял денежные средства в сумме 75000 рублей.

Внимание! Чтобы не стать жертвой мошенников:

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;

НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками социальной защиты, совета ветеранов, райгаза, других коммунальных и социальных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление, и можно за деньги избавить их от ответственности;

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложение обменять ваши деньги на новые купюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют действительности;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку приза;

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SMS-сообщения со своего мобильного телефона;

ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, предлагают какие-либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги;

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно использовать в преступных целях;

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;