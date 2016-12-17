Гороскоп на 10 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

09.01.2017 18:00 | Общество Печать

Гороскоп на 10 января 2017 года для всех Знаков Зодиака

Гороскоп для Овна на 10 января 2017 года

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Сегодня вы будете полны оригинальных замыслов, вам захочется поскорее воплотить их в жизнь. Это прекрасный день для раскрытия творческого потенциала. Вас может охватить любовный азарт или спортивный соревновательный дух. Не забывайте, что амбиции и романтические замыслы не могут осуществиться сами по себе. Чтобы продемонстрировать другим свои возможности, вам, возможно, придётся раскошелиться.

Гороскоп для Тельца на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, телец

Возрастает ваше стремление стать авторитетной фигурой. При этом для вас будет особенно много значить уважение, исходящее от детей, домочадцев, родителей, близких родственников, представителей повседневного привычного окружения. В вашем доме могут произойти неожиданные, но приятные события. Это подходящий момент для преобразования жилого пространства, проведения семейных торжеств, приема гостей.

Гороскоп для Близнецов на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, близнецы

В этот день нежелательно оставаться в одиночестве. Используйте любой шанс развлечься, получить удовольствие, узнать что-то новое. Не отказывайтесь от приглашения провести вечер в незнакомой компании. Это подходящее время для шуток, экспериментов, розыгрышей. Обучение детей имеет смысл проводить в игровой форме, не мучая их скучными заданиями. Не исключен переизбыток информации или непредвиденный всплеск чувств.

Гороскоп для Рака на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рак

Сегодня вам непросто придерживаться принципов экономии и бережливости. В это время усиливается склонность к мотовству, красивой жизни, незабываемым приключениям. Не исключается повышение аппетита, может появиться острый интерес к иностранной кухне. Побалуйте себя покупкой нового платья, украшения, модного аксессуара или визитом в дорогой ресторан, но старайтесь не выходить за рамки личного бюджета.

Гороскоп для Льва на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, лев

Сегодня ваши главные враги - скука, мелочность и рутина. Вы можете играть по-крупному и ставить на карту все, что имеете. Обстоятельства позволят вам блеснуть личными талантами и претендовать на роль лидера. Это подходящий момент для старта нового проекта (особенно если вы готовы к большим рискам и не боитесь экспериментировать). Но реализация масштабных планов потребует значительных финансовых вложений.

Гороскоп для Девы на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, дева

Обстоятельства этого дня будут постоянно стимулировать вас на креативный подход к решению задач. В это время вы интуитивно стремитесь к расширению своих возможностей и неравнодушны ко всему, что так или иначе способствует признанию ваших талантов. Возможно, вы начнете возлагать неоправданно большие надежды на своих детей или дальних родственников, на дружбу с влиятельными или популярными людьми.

Гороскоп для Весов на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, весы

Отличный день для поиска нестандартных путей, обновления любовных чувств, расширения бизнеса. Возрастает ваш интерес к модным тенденциям, новостям и сенсациям, к посещению многолюдных сборищ и ярких зрелищных мероприятий. Не исключено, что именно там вы неожиданно найдете нового спонсора, поклонника, единомышленника, наставника. Возможны креативные находки, появление неожиданных и оригинальных увлечений.

Гороскоп для Скорпиона на 10 января 2017 года

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В этот день страхи и сомнения уступают место новым надеждам. Вы можете начать мечтать о власти, богатстве, самостоятельности, популярности, социальной реализованности, креативном занятии. Именно в это время вы способны отказаться от поддержки постоянного партнёра (например, финансовой) и решиться на авантюру, полагаясь на свою счастливую звезду. Не исключено, что бывшие союзники будут завидовать вам.

Гороскоп для Стрельца на 10 января 2017 года

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Ваш природный интерес к расширению горизонтов сегодня приобретает глобальную форму. Самоё время задуматься о новом престижном образовании, улучшении жилищных условий, политической или научной карьере, увлекательном кругосветном путешествии. Между тем звезды рекомендуют вам во всем исходить из реальных финансовых возможностей, а также принимать в расчет состояние своего здоровья.

Гороскоп для Козерога на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, козерог

Подходящее время для рискованных начинаний. Вас может привлечь непроторенный путь в любви. Возможны яркие креативные находки или оригинальные решения. Не исключено также, что вы отважитесь на финансовую авантюру (например, на оформление крупного кредита). Не будет лишней смелая и нетривиальная реклама вашего личного творческого потенциала. Домашние проблемы лучше разруливать нестандартным способом.

Гороскоп для Водолея на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

День подходит для публичных выступлений, участия в коллективных делах и рекламных акциях. Вам будет несложно показать товар лицом и найти общий язык с нужными людьми. Но помните, что вкусы публики сегодня на первом месте, и старайтесь не обманывать ее ожиданий. В супружестве новые планы могут соседствовать с бурными конфликтами, в основе которых лежат финансовые, правовые или идеологические разногласия.

Гороскоп для Рыбы на 10 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Все необычное и возбуждающее в этот день вас будет манить словно магнитом. Рутина, наоборот, станет угнетать и ограничивать вас. Это удачный момент для обновления давно наскучившей обстановки. Задачи и проблемы, возникающие в этот день, могут носить нестандартный характер, их будет трудно или невозможно решить устаревшими методами. На свой компьютер установите свежую версию любимого браузера или другой программы.



Источник статьи: http://astro-ru.


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